La libertad de expresión como base de la democracia. Un mensaje para el gobierno entrante, por Erick Iriarte

Gestos. Dicen que la vida, en especial la vida política, está llena de gestos que son la base de líneas de acción permanentes.

La Declaración de Chapultepec, así como las declaraciones de Salta I y II, son parte de los instrumentos que se han ido desarrollando en América Latina como faros sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa, tanto en entornos presenciales como digitales. Un gesto inicial del nuevo gobierno de Fuerza Popular es la adhesión a estos instrumentos.

Pero el gesto de adhesión debe ir acompañado de una línea de acción permanente de respeto irrestricto de dichas libertades y de un accionar gubernamental de defensa de la libertad de expresión. Resulta fundamental para la democracia la libertad de expresión, porque muchas veces otras personas no dicen lo que queremos oír, pero deben poder decirlo. Es decir, no debe haber ninguna forma de censura previa, ni censura directa ni fomento de la autocensura.

También es claro que el ejercicio de la libertad de expresión debe encontrarse en el marco de la regulación vigente, y que esta debe buscar alinearse con los planteamientos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto de San José de Costa Rica y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pero ¿por qué se debe proteger la libertad de expresión? Al ser fundamento de la democracia, también es la base de la libertad de prensa, que tiene entre sus misiones permitir a la ciudadanía contar con instrumentos de veeduría, de observancia del gasto público, de denuncia de hechos de corrupción y de aquello que no ve el poder. También es un instrumento para enfrentarse al poder, en el marco de la Constitución.

Añadido a lo anterior, el reto de los medios digitales ha aumentado la dimensión de la libertad de expresión en la medida en que ha democratizado el acceso de toda persona a instrumentos que pueden tener más rating que un canal de televisión, más alcance que un diario impreso o mayor cantidad de escuchas que una radio. Pero también significa que la diversidad de voces se ha incrementado de toda forma; bajo ninguna circunstancia se debería dejar de reconocer los principios expresados en la política 35 del Acuerdo Nacional sobre los procesos de regulación basados en un internet libre, abierto, neutro y para todos.

El reto del gobierno no es solo el respeto de la libertad de expresión y de prensa, es impedir que dichas libertades sean coartadas aunque las voces que se oigan sean disonantes; es, precisamente, la diversidad la mayor riqueza de la democracia.