Universitario - Alianza Lima: fecha, hora y canal de TV para ver la semifinal de vuelta de la Liga Femenina 2026
El conjunto blanquiazul marcha con ventaja luego de ganar 1-0 en el partido de ida. Universitario deberá voltear el resultado si quiere clasificar a la final de la Liga Femenina 2026.
- Alianza Lima toma ventaja en la serie: venció 1-0 a Universitario por la semifinal de la Liga Femenina
- ¡Volvió al triunfo! Alianza Lima venció 1-0 a Sporting Cristal en Matute por la fecha 10 de la Liga Femenina 2026
Universitario y Alianza Lima protagonizarán el duelo de vuelta por las semifinales del Torneo Apertura en la Liga Femenina 2026. Ambos equipos jugarán una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Las blanquiazules marchan con ventaja tras ganar el partido de ida por 1-0 en el Estadio Hugo Sotil.
El conjunto crema buscará aprovechar su localía para imponerse e intentar igualar el marcador global. El equipo que supere esta llave se enfrentará en la gran final al ganador del duelo entre Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas.
PUEDES VER: Marcelo Bielsa revela pedidos del plantel de Uruguay tras eliminación en el Mundial 2026: menos charlas y cambios en entrenamientos
¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2026?
El partido de vuelta en la semifinal entre Universitario y Alianza Lima se jugará este sábado 4 de julio en el Estadio Monumental ‘U’ Marathon.
¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina?
En territorio peruano, el partido entre Universitario y Alianza Lima arrancará a las 6.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios que preparó La República Deportes.
- México: 5.00 p. m.
- Colombia, Ecuador y Perú: 6.00 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 7.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 8.00 p. m.
- España: 1.00 a. m. (domingo 5/07)
PUEDES VER: Muere conductor linchado tras atropellar a hinchas durante los festejos por la clasificación de México en el Mundial 2026
¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina?
La transmisión del clásico femenino entre Universitario y Alianza Lima se podrá ver en directo a través del canal de YouTube de Bicolor + y Juntos TV, que cuentan con los derechos de transmisión del torneo. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto, con todos los goles e incidencias, a través de la cobertura online de La República Deportes.
Universitario vs Alianza Lima: últimos partidos
Así quedaron los últimos cruces entre cremas y blanquiazules por la Liga Femenina.
- Alianza Lima 1-0 Universitario | 27.06.26
- Alianza Lima 1-3 Universitario | 17.05.26
- Universitario 2-2 Alianza Lima | 13.12.25
- Alianza Lima 3-1 Universitario | 7.12.25
- Alianza Lima 1-1 Universitario | 15.11.25