HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Universitario - Alianza Lima: fecha, hora y canal de TV para ver la semifinal de vuelta de la Liga Femenina 2026

El conjunto blanquiazul marcha con ventaja luego de ganar 1-0 en el partido de ida. Universitario deberá voltear el resultado si quiere clasificar a la final de la Liga Femenina 2026.

Universitario y Alianza Lima se enfrentan en la semifinal de la Liga Femenina 2026. Foto: Liga Femenina
Universitario y Alianza Lima se enfrentan en la semifinal de la Liga Femenina 2026. Foto: Liga Femenina
Escuchar
Resumen
Compartir

Universitario y Alianza Lima protagonizarán el duelo de vuelta por las semifinales del Torneo Apertura en la Liga Femenina 2026. Ambos equipos jugarán una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Las blanquiazules marchan con ventaja tras ganar el partido de ida por 1-0 en el Estadio Hugo Sotil.

El conjunto crema buscará aprovechar su localía para imponerse e intentar igualar el marcador global. El equipo que supere esta llave se enfrentará en la gran final al ganador del duelo entre Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas.

PUEDES VER: Marcelo Bielsa revela pedidos del plantel de Uruguay tras eliminación en el Mundial 2026: menos charlas y cambios en entrenamientos

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2026?

El partido de vuelta en la semifinal entre Universitario y Alianza Lima se jugará este sábado 4 de julio en el Estadio Monumental ‘U’ Marathon.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina?

En territorio peruano, el partido entre Universitario y Alianza Lima arrancará a las 6.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios que preparó La República Deportes.

  • México: 5.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador y Perú: 6.00 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 7.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 8.00 p. m.
  • España: 1.00 a. m. (domingo 5/07)

PUEDES VER: Muere conductor linchado tras atropellar a hinchas durante los festejos por la clasificación de México en el Mundial 2026

lr.pe

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina?

La transmisión del clásico femenino entre Universitario y Alianza Lima se podrá ver en directo a través del canal de YouTube de Bicolor + y Juntos TV, que cuentan con los derechos de transmisión del torneo. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto, con todos los goles e incidencias, a través de la cobertura online de La República Deportes.

Universitario vs Alianza Lima: últimos partidos

Así quedaron los últimos cruces entre cremas y blanquiazules por la Liga Femenina.

  • Alianza Lima 1-0 Universitario | 27.06.26
  • Alianza Lima 1-3 Universitario | 17.05.26
  • Universitario 2-2 Alianza Lima | 13.12.25
  • Alianza Lima 3-1 Universitario | 7.12.25
  • Alianza Lima 1-1 Universitario | 15.11.25
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Alianza Lima toma ventaja en la serie: venció 1-0 a Universitario por la semifinal de la Liga Femenina

Alianza Lima toma ventaja en la serie: venció 1-0 a Universitario por la semifinal de la Liga Femenina

LEER MÁS
¡Volvió al triunfo! Alianza Lima venció 1-0 a Sporting Cristal en Matute por la fecha 10 de la Liga Femenina 2026

¡Volvió al triunfo! Alianza Lima venció 1-0 a Sporting Cristal en Matute por la fecha 10 de la Liga Femenina 2026

LEER MÁS
Universitario se quedó con el clásico en Matute: venció 3-1 a Alianza Lima y toma la punta de la Liga Femenina

Universitario se quedó con el clásico en Matute: venció 3-1 a Alianza Lima y toma la punta de la Liga Femenina

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Marcelo Bielsa revela pedidos del plantel de Uruguay tras eliminación en el Mundial 2026: menos charlas y cambios en entrenamientos

Marcelo Bielsa revela pedidos del plantel de Uruguay tras eliminación en el Mundial 2026: menos charlas y cambios en entrenamientos

LEER MÁS
Partido Portugal vs Croacia EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el duelo por los 16avos del Mundial 2026

Partido Portugal vs Croacia EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el duelo por los 16avos del Mundial 2026

LEER MÁS
Muere conductor linchado tras atropellar a hinchas durante los festejos por la clasificación de México en el Mundial 2026

Muere conductor linchado tras atropellar a hinchas durante los festejos por la clasificación de México en el Mundial 2026

LEER MÁS
¡Ganó España! Goleó 3-0 a Austria y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026

¡Ganó España! Goleó 3-0 a Austria y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026

LEER MÁS
Programación 16avos de final Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver partidos confirmados de la Copa del Mundo

Programación 16avos de final Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver partidos confirmados de la Copa del Mundo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025