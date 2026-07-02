Universitario - Alianza Lima: fecha, hora y canal de TV para ver la semifinal de vuelta de la Liga Femenina 2026

Universitario y Alianza Lima se enfrentan en la semifinal de la Liga Femenina 2026. Foto: Liga Femenina

Universitario y Alianza Lima se enfrentan en la semifinal de la Liga Femenina 2026. Foto: Liga Femenina

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Universitario y Alianza Lima protagonizarán el duelo de vuelta por las semifinales del Torneo Apertura en la Liga Femenina 2026. Ambos equipos jugarán una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Las blanquiazules marchan con ventaja tras ganar el partido de ida por 1-0 en el Estadio Hugo Sotil.

El conjunto crema buscará aprovechar su localía para imponerse e intentar igualar el marcador global. El equipo que supere esta llave se enfrentará en la gran final al ganador del duelo entre Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas.

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2026?

El partido de vuelta en la semifinal entre Universitario y Alianza Lima se jugará este sábado 4 de julio en el Estadio Monumental ‘U’ Marathon.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina?

En territorio peruano, el partido entre Universitario y Alianza Lima arrancará a las 6.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios que preparó La República Deportes.

México: 5.00 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 6.00 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (domingo 5/07)

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¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina?

La transmisión del clásico femenino entre Universitario y Alianza Lima se podrá ver en directo a través del canal de YouTube de Bicolor + y Juntos TV, que cuentan con los derechos de transmisión del torneo. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto, con todos los goles e incidencias, a través de la cobertura online de La República Deportes.

Universitario vs Alianza Lima: últimos partidos

Así quedaron los últimos cruces entre cremas y blanquiazules por la Liga Femenina.