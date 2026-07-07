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¿Cuándo se juegan los 4tos de final del Mundial 2026 y dónde ver los partidos?

HOY, martes 7 de julio, se termina de conformar el cuadro y los clasificados a 4tos de final del Mundial 2026. Revisa la programación completa para ver los partidos de la fase final.

Los 4tos de final del Mundial 2026 se jugarán desde el jueves 9 de julio. Foto: composición LR/FIFA
Los 4tos de final del Mundial 2026 se jugarán desde el jueves 9 de julio. Foto: composición LR/FIFA
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El Mundial 2026 ingresa a su etapa más emocionante. A la espera de los últimos partidos de 8vos de final, selecciones como Marruecos, Noruega, España e Inglaterra ya aseguraron su boleto a la siguiente ronda y mantienen la ilusión de ganar el título.

Argentina y Colombia, últimas representantes de Sudamérica, buscarán poner su nombre en los 4tos de final de la Copa del Mundo.

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¿Cuándo empiezan los 4tos de final del Mundial 2026?

Los cuartos de final del Mundial 2026 se jugarán entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio. De ahora en adelante, todos los partidos del torneo se disputarán en Estados Unidos.

Partidos de 4tos de final del Mundial 2026

Marruecos y Francia serán los encargados de iniciar la ronda de cuartos. Africanos y europeos reeditarán la recordada semifinal de Qatar 2022.

  • Noruega vs Inglaterra | 4.00 p. m. | Hard Rock Stadium | sábado 11 de julio
  • Argentina/Egipto vs Suiza/Colombia | 8.00 p. m. | Arrowhead Stadium | sábado 11 de julio

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¿Dónde ver los partidos de 4tos de final del Mundial 2026?

La transmisión de todos los partidos del Mundial 2026 estará a cargo de la señal de DSports, que cuenta con los derechos de transmisión. En suelo peruano, América TV (canal 4) confirmó la cobertura de 2 duelos de manera gratuita en señal abierta.

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York (Estados Unidos). El cruce que definirá al campeón está programado para las 2.00 p. m. (hora peruana).

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