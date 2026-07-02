Portugal vs España: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por los octavos de final del Mundial 2026

España y Portugal se enfrentarán en los octavos de final del Mundial 2026 tras las victorias de ambos equipos. | Foto: Composición LR

España y Portugal se enfrentarán en los octavos de final del Mundial 2026 tras las victorias de ambos equipos. | Foto: Composición LR

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España y Portugal ya tienen definido su cruce en los octavos de final del Mundial 2026. La selección española selló su clasificación tras imponerse con autoridad por 3-0 a Austria, mientras que el conjunto portugués hizo lo propio al vencer a Croacia en los 16avos de final.

El compromiso entre ambos equipos promete ser uno de los más esperados de los octavos de final, ya que enfrentará a dos de las selecciones más fuertes del torneo. Con figuras de primer nivel y un historial de grandes enfrentamientos, ambos buscarán dar un paso más hacia el título mundialista.

¿Cuándo juegan Portugal vs España?

El partido entre Portugal y España se disputará el lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos, estadio que durante el Mundial 2026 recibe el nombre de Philadelphia Stadium.

¿A qué hora juegan Portugal vs España?

El partido entre Portugal y España, por los octavos de final del Mundial 2026, se disputará el lunes 6 de julio desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el AT&T Stadium de Texas.

México: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Bolivia, Chile y Venezuela: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington D. C.): 3:00 p. m.

3:00 p. m. Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Francia y España: 9:00 p. m.

¿En qué canal ver Portugal vs España?

El partido entre Portugal y España será transmitido por DSports para toda Sudamérica. Además, la afición podrá seguir el encuentro vía streaming a través de DGO.



