Portugal vs España: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por los octavos de final del Mundial 2026
Ambas selecciones se enfrentarán en el AT&T Stadium de Texas por el pase a cuartos de final del Mundial 2026, en un esperado duelo que tendrá frente a frente a Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo.
- ¡Ganó España! Goleó 3-0 a Austria y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026
- Previa Portugal vs Croacia EN VIVO HOY por los 16avos de final del Mundial 2026
España y Portugal ya tienen definido su cruce en los octavos de final del Mundial 2026. La selección española selló su clasificación tras imponerse con autoridad por 3-0 a Austria, mientras que el conjunto portugués hizo lo propio al vencer a Croacia en los 16avos de final.
El compromiso entre ambos equipos promete ser uno de los más esperados de los octavos de final, ya que enfrentará a dos de las selecciones más fuertes del torneo. Con figuras de primer nivel y un historial de grandes enfrentamientos, ambos buscarán dar un paso más hacia el título mundialista.
PUEDES VER: Marcelo Bielsa revela pedidos del plantel de Uruguay tras eliminación en el Mundial 2026: menos charlas y cambios en entrenamientos
¿Cuándo juegan Portugal vs España?
El partido entre Portugal y España se disputará el lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos, estadio que durante el Mundial 2026 recibe el nombre de Philadelphia Stadium.
¿A qué hora juegan Portugal vs España?
El partido entre Portugal y España, por los octavos de final del Mundial 2026, se disputará el lunes 6 de julio desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el AT&T Stadium de Texas.
- México: 1:00 p. m.
- Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 3:00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington D. C.): 3:00 p. m.
- Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina: 4:00 p. m.
- Francia y España: 9:00 p. m.
PUEDES VER: España vs Austria EN VIVO HOY por los 16avos de final del Mundial 2026 vía DSports: se juega el segundo tiempo en el partido
¿En qué canal ver Portugal vs España?
El partido entre Portugal y España será transmitido por DSports para toda Sudamérica. Además, la afición podrá seguir el encuentro vía streaming a través de DGO.