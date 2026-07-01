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Joshua Kimmich ningunea a Paraguay tras la eliminación de Alemania: “Tuvimos problemas con equipos que no eran de clase mundial”

El jugador del Bayern Múnich expresó su frustración, reconoció que Alemania no mostró su mejor versión y calificó a sus oponentes como "no de clase mundial".

El capitán Joshua Kimmich reconoció el bajo rendimiento de su equipo durante el mundial 2026.
El capitán Joshua Kimmich reconoció el bajo rendimiento de su equipo durante el mundial 2026. | Foto: EditVT
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La eliminación de Alemania a manos de Paraguay en los 16avos de final del Mundial 2026 dejó fuertes repercusiones en el combinado europeo. Tras caer en la definición por penales, el capitán Joshua Kimmich hizo una dura autocrítica sobre el desempeño de su selección, aunque también lanzó una polémica declaración que fue interpretada como un menosprecio hacia la Albirroja.

El mediocampista del Bayern Múnich reconoció que el equipo nunca logró mostrar su mejor versión durante el torneo y sorprendió al afirmar que Alemania sufrió ante selecciones que, según su criterio, no pertenecen a la élite del fútbol mundial. Sus palabras generaron debate por la referencia directa al nivel de los rivales que enfrentó el conjunto germano.

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Joshua Kimmich lanza una polémica frase tras la eliminación de Alemania

Visiblemente afectado por la derrota, Kimmich fue contundente al analizar el rendimiento de su equipo y admitió que la eliminación fue consecuencia del bajo nivel mostrado durante toda la competencia.

“Esto se siente terrible. No jugamos bien contra ninguno de nuestros rivales. Nos costó mucho en los tres partidos contra equipos que no eran de clase mundial. Eso es un hecho. Merecimos ser eliminados”, declaró el capitán alemán.

El volante también expresó su frustración por no haber estado a la altura de la historia de su selección y asumió toda la responsabilidad del fracaso. “Estamos aquí para hacer que Alemania se sienta orgullosa. De niño, siempre vi a Alemania llegar a semifinales y finales en los Mundiales, y no pudimos darle eso a la gente que miraba desde su casa. Creo que la gente en Alemania merece mucho más que esto; lamentablemente, esta no es la selección alemana que conocemos”, afirmó.

Además, agregó: “Nosotros, los jugadores en la cancha, la cagamos y tenemos que asumir toda la responsabilidad de este fracaso. No fue el entrenador, no fue la prensa, no fue el árbitro, no fue el rival. Fuimos solo nosotros”.

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"Si te elimina Paraguay, no eres un equipo de primer nivel"

El seleccionador Julian Nagelsmann tampoco ocultó su decepción tras la inesperada eliminación y dejó una frase que resumió el momento del combinado alemán.

“Si te elimina Paraguay, no eres un equipo de primer nivel”, manifestó el entrenador, antes de reconocer que su equipo tuvo el dominio del balón, pero careció de contundencia en los metros finales.

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