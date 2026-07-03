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Cristiano Ronaldo envía emotivo mensaje a niño que sobrevivió al terremoto en Venezuela: "Me encantaría conocerte"

CR7 sorprendió a un fanático venezolano de 10 años que se recupera tras los terremotos del 24 de junio, con un mensaje de apoyo y una promesa inolvidable.

Cristiano Ronaldo emociona al enviar un mensaje en video a Andrés Mieles, un niño venezolano afectado por terremotos, ofreciendo palabras de aliento y promesas de apoyo.
Cristiano Ronaldo emociona al enviar un mensaje en video a Andrés Mieles, un niño venezolano afectado por terremotos, ofreciendo palabras de aliento y promesas de apoyo. | Foto: Yahoo
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Cristiano Ronaldo volvió a demostrar su lado más humano con un emotivo gesto hacia un pequeño aficionado venezolano que atraviesa un difícil momento. El delantero portugués envió un mensaje en video a Andrés Mieles, un niño de 10 años que permanece en recuperación tras resultar afectado por los terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio.

El futbolista no solo le dedicó palabras de aliento, sino que también le hizo una promesa que emocionó a su joven seguidor. Cristiano aseguró que, una vez que Andrés se recupere por completo, lo invitará a presenciar uno de sus partidos. Además, expresó su deseo de conocerlo personalmente, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales.

CR7 le promete conocer a Andrés Mieles cuando se recupere

En el video dirigido al menor, Cristiano Ronaldo le envió un afectuoso saludo y le transmitió fuerzas para continuar con su recuperación. Además, el atacante portugués destacó que sabía de la admiración que Andrés siente por él y quiso corresponder a ese cariño con una invitación muy especial.

"Hola, Andrés, qué tal. Hago este video para mandarte un abrazo. Sé que eres súper fan. Cuando te pongas bueno, quiero invitarte a ver un partido mío y para disfrutar. Me encantaría conocerte, un abrazo, amigo", expresó CR7. El mensaje fue mostrado luego al niño en el centro médico donde permanece internado, lo que provocó una emotiva reacción entre sus familiares y el personal de salud.

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