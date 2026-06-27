El inesperado desayuno de Cristiano Ronaldo a los 41 años para seguir jugando como un veinteañero

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Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia durante los últimos 20 años, revela uno de los aspectos más llamativos de su vida personal, que ha sido muy importante para mantenerse en la élite del fútbol. En todas las ligas en las que ha jugado, siempre ha terminado como uno de los principales goleadores del torneo.

Hoy, a sus 41 años y sabiendo que será su último Mundial, busca ganarlo para conquistar el título más importante que le falta. 'CR7' y Portugal clasificaron a los dieciseisavos de final a falta del duelo contra Colombia de James Rodríguez y Luis Díaz. En medio de la competición, se conoció el gran secreto de Ronaldo.

De acuerdo con sus propias palabras, la alimentación es lo más importante en su vida; por ello, tomar un buen desayuno es clave para Cristiano Ronaldo, quien confiesa que "Cada día desayuno huevos con aguacate y café, y para el almuerzo verduras, pollo y pescado", según el reconocido medio internacional ¡Hola!.

Cristiano Ronaldo el único jugador en marcar en seis mundiales seguidos

Evidentemente, su rutina alimenticia se complementa con otros aspectos físicos que lo ayudan a mantenerse vigente a sus 41 años. El 'Bicho' le dedica entre 3 y 4 horas a un entrenamiento diario (fuerza, resistencia y fútbol) y sigue un método de descanso basado en el sueño polifásico.

5 récords de Cristiano Ronaldo

Podríamos enumerar sus hat-tricks, dobletes y Balones de Oro, pero aquí te dejamos los cinco récords que rompió a lo largo de los últimos 20 años: