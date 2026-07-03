El altercado entre la delegación de Egipto y las autoridades ocurrió previo al partido con Australia por el Mundial 2026. Foto: composición LR/captura de Middle East 24

El altercado entre la delegación de Egipto y las autoridades ocurrió previo al partido con Australia por el Mundial 2026. Foto: composición LR/captura de Middle East 24

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El Mundial 2026 vuelve a protagonizar un polémico episodio fuera de las canchas. En la previa del partido entre Egipto y Australia por el pase a octavos de final, la delegación del país africano tuvo un tenso enfrentamiento con la policía de Estados Unidos en su llegada al hotel de concentración, ubicado en Dallas.

Un grupo de hinchas acudió al lugar para apoyar a su equipo y compartir con los jugadores. El mediocampista Mahmoud Trezeguet accedió a tomarse una fotografía con un menor; sin embargo, un efectivo de seguridad intentó impedir el momento y desencadenó la intervención de algunos integrantes de la comitiva egipcia.

Delegación de Egipto se enfrenta a policía de Estados Unidos

Ibrahim Hassan, hermano gemelo del DT de Egipto (Hossan Hassan) y mánager del equipo empezó a discutir con uno de los agentes debido a su proceder. "¡No me empujes!", gritó el directivo en medio de empujones y forcejeos registrados en un video.

En ese momento, miembros de la policía de Estados Unidos y otros integrantes del staff actuaron para evitar que la situación se tornara más grave.

El trato desigual de Estados Unidos a algunos países en el Mundial 2026

Esta no es la primera vez que las autoridades estadounidenses son cuestionadas por su accionar. Antes de que empiece el torneo, se llevaron a cabo revisiones exhaustivas a delegaciones como Irán, Senegal y Uzbekistán. Uno de los episodios más recordados fue la retención e interrogatorio que sufrió Aymen Hussein, goleador de Irak, durante cerca de 7 horas en el aeropuerto de Chicago.

Otro de los sucesos que generó indignación fue lo acontecido con la selección de Irán. A pesar de disputar todos sus partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, no se le permitió tener su campamento en el país y tuvo que trasladarse con horas de anticipación desde México para disputar cada cotejo.