Marcelo Bielsa revela pedidos del plantel de Uruguay tras eliminación en el Mundial 2026: menos charlas y cambios en entrenamientos
El técnico argentino asumió la responsabilidad del fracaso deportivo y negó conflictos internos. Asimismo, reconoció que adaptó su metodología de trabajo por pedido del plantel.
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La eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 sigue dejando repercusiones. En una extensa conferencia de prensa, Marcelo Bielsa reveló que, durante la preparación para la Copa del Mundo, el plantel celeste le hizo una serie de pedidos relacionados con su metodología de trabajo, entre ellos reducir las charlas técnicas y modificar la dinámica de los entrenamientos.
El entrenador argentino explicó que escuchó las inquietudes de sus jugadores y decidió adaptar algunos aspectos de su planificación con el objetivo de favorecer el bienestar del grupo. Además, negó que existieran conflictos internos y asumió la responsabilidad de la temprana despedida de la selección uruguaya del torneo.
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Bielsa confirmó que el plantel pidió menos charlas
Durante su análisis posterior al Mundial, Bielsa explicó que uno de los pedidos de los futbolistas estuvo relacionado con la organización de las prácticas. “Cuando los entrenamientos se hacen en dos grupos, el entrenamiento es la mitad del tiempo. Con 40 grados, no es lo mismo estar una hora que media hora”, señaló el técnico, antes de reconocer que terminó modificando esa metodología tras escuchar a sus dirigidos.
El entrenador aseguró que entendió la necesidad del plantel de trabajar más unido y aceptó realizar cambios. “Si ellos tenían esa necesidad, yo tenía que aceptarla”, afirmó. Bielsa también reveló que los jugadores solicitaron reducir la duración de las charlas técnicas y de los análisis tácticos, ya que sentían un importante desgaste mental. “Si los jugadores piden un descanso de las charlas porque los agota mentalmente, yo tengo que hacer caso a eso”, sostuvo el estratega argentino.
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Bielsa negó una ruptura con el grupo y asumió la responsabilidad del fracaso
Pese a las modificaciones realizadas durante la preparación, Bielsa descartó que existieran diferencias con el plantel o un rechazo a su propuesta futbolística. “Con el grupo estuvimos siempre unidos”, aseguró, y destacó que el funcionamiento del equipo, especialmente en el partido ante España, reflejó que los futbolistas continuaban comprometidos con su idea de juego. Además, defendió su gestión al frente de la selección al señalar: “Nunca eché a nadie, defendí el patrimonio de la AUF. Muy por encima de cómo cuido lo propio”.
Finalmente, el técnico realizó una autocrítica por el desempeño de Uruguay en el Mundial 2026 y dejó claro que no busca justificar la eliminación. “Mi responsabilidad es clara. No puedo justificar la posición que obtuvimos”, manifestó. Aunque recordó que varios jugadores llegaron al torneo con lesiones, desgaste físico o incorporaciones tardías, Bielsa fue enfático al concluir que “estas dificultades no son excusas”, y asumió por completo el peso del fracaso de la selección celeste.