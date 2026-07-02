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Canadá vs Marruecos: fecha, hora y canal del partido por los octavos de final del Mundial 2026

Las selecciones de Canadá y Marruecos se enfrentarán en el NRG Stadium en el partido por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Canadá y Marruecos se enfrentarán en los octavos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
Canadá y Marruecos se enfrentarán en los octavos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
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La selección de Canadá, una de las anfitrionas del Mundial 2026, enfrentará a Marruecos en los octavos de final. El equipo dirigido por el técnico Jesse Marsch se verá las caras ante el conjunto africano el próximo sábado 4 de julio, desde las 12.00 p. m. (hora peruana). El escenario de este duelo será el estadio NRG Stadium, ubicado en Houston, Estados Unidos.

El conjunto canadiense llega a este partido luego de vencer por 1-0 a Sudáfrica en los 16avos de final, en un duelo que se definió en los minutos finales. Por el lado de Marruecos, superó en penales a Países Bajos, luego de haber igualado 1-1 el duelo en el tiempo regular y posteriormente en la prórroga.

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¿Cuándo juegan Canadá vs Marruecos?

El partido Canadá vs Marruecos se llevará a cabo el sábado 4 de julio en el NRG Stadium (Houston, Estados Unidos).

¿A qué hora juegan Canadá vs Marruecos?

Este duelo, por los octavos de final del Mundial 2026, arrancará desde las 12.00 p. m. (hora peruana).

  • México: 11.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 12.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 1.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 1.00 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 2.00 p. m.
  • España: 7.00 p. m.

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¿En qué canal ver Canadá vs Marruecos?

El partido entre Canadá vs Marruecos se podrá seguir a través de DSports en toda Sudamérica. De igual forma, DGO y Paramount+ se encargarán de la cobertura vía streaming.

Canadá vs Marruecos: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Marruecos.

  • Betsson: gana Canadá (5,30), empate (3,50), gana Marruecos (1,80)
  • Betano: gana Canadá (5,20), empate (3,45), gana Marruecos (1,83)
  • Bet365: gana Canadá (5,00), empate (3,50), gana Marruecos (1,75)
  • 1XBet: gana Canadá (5,17), empate (3,60), gana Marruecos (1,84)
  • Caliente: gana Canadá (4,70), empate (3,50), gana Marruecos (1,84)
  • Doradobet: gana Canadá (5,25), empate (3,52), gana Marruecos (1,80).
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