Mundial 2026: ¿Hay tiempo extra o penales si empatan en los 16avos de final de la Copa del Mundo?

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Con el inicio de los 16avos de final del Mundial 2026, una de las preguntas más frecuentes entre los aficionados del fútbol es qué sucede si un partido termina empatado después de los 90 minutos reglamentarios. La respuesta es clara: sí habrá tiempo extra y, si persiste la igualdad, se definirá la clasificación en la tanda de penales.

¿Qué pasa si hay empate en los 16avos de final del Mundial 2026?

A diferencia de la fase de grupos, donde los encuentros pueden terminar igualados, en la fase de eliminación directa es obligatorio definir a un ganador. Si un partido de los 16avos de final del Mundial 2026 termina en empate tras los 90 minutos, se jugará una prórroga de 30 minutos, dividida en dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si el empate continúa después del alargue, el pase a los octavos de final se definirá desde la vía de los penales.

Así se definen los partidos en los 16avos de final del Mundial 2026

El formato para los 16avos de final del Mundial 2026 es el siguiente:

90 minutos reglamentarios.

Si hay empate, se juegan 30 minutos de tiempo extra.

Si continúa la igualdad, el ganador se define mediante una tanda de penales.

Con este sistema, todos los partidos de eliminación directa tendrán un ganador, ya que solo uno de los dos equipos podrá avanzar a la siguiente ronda del torneo.

¿Cuáles son los partidos en los 16avos de final del Mundial 2026?

Domingo 28 de junio

Sudáfrica vs Canadá | Hora: 2.00 p. m.

Lunes 29 de junio

Brasil vs Japón | Hora: 12.00 p. m.

Hora: 12.00 p. m. Alemania vs Paraguay | Hora: 3.30 p. m.

Hora: 3.30 p. m. Países Bajos vs Marruecos | Hora: 8.00 p. m.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs Noruega | Hora: 12.00 a. m.

Hora: 12.00 a. m. Francia vs Suecia | Hora: 4.00 p. m.

Hora: 4.00 p. m. México vs Ecuador | Hora: 8.00 p. m.

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs RD Congo | Hora: 11.00 a. m.

Hora: 11.00 a. m. Bélgica vs Senegal | Hora: 3.00 p. m.

Hora: 3.00 p. m. Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina | Hora: 7.00 p. m.

Jueves 2 de julio

España vs Austria | Hora: 2.00 p. m.

Hora: 2.00 p. m. Portugal vs Croacia | Hora: 6.00 p. m.

Hora: 6.00 p. m. Suiza vs Argelia | Hora: 10.00 p. m.

Viernes 3 de julio