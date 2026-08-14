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Deportes

Partidos de hoy, viernes 14 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en las distintas competencias del continente sudamericano.

Racing Club, Atlético Grau y Sporting CP juegan hoy en sus respectivas ligas. Foto: AFA/Liga 1/Sporting CP/composición LR
Racing Club, Atlético Grau y Sporting CP juegan hoy en sus respectivas ligas. Foto: AFA/Liga 1/Sporting CP/composición LR
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Los partidos de este viernes 14 de agosto reúnen encuentros de la Liga 1, Liga Femenina y competiciones a nivel mundial. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Inicia una nueva jornada en el Torneo Clausura. Este viernes, el campeonato peruano continúa con dos encuentros: Atlético Grau vs Comerciantes Unidos y Cusco vs Juan Pablo II. De igual manera, regresan las ligas europeas en países como Países Bajos y Portugal.

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lr.pe

Partidos del Torneo Clausura de Perú HOY

  • Atlético Grau vs Comerciantes Unidos
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Cusco vs Juan Pablo II
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY

  • Defensores vs Yanapuma
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Racing Club vs Banfield
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

  • Universitario de Vinto vs Tomayapo
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Bolívar vs SA Bulo Bulo
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Liga de Chile HOY

  • U. de Concepción vs La Serena
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Partidos de la Copa Colombia HOY

  • Millonarios vs Barranquilla
  • Hora: 8.10 p. m.
  • Canal: Win Sports

Partidos de la Liga de Ecuador HOY

  • Independiente del Valle vs Delfín
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Zapping TV

Partidos de la Copa Italia HOY

  • Parma vs Catania
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • Cagliari vs Arezzo
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: DSports
  • Monza vs Avellino
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: DSports
  • Fiorentina vs Benevento
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Eredivisie de Países Bajos HOY

  • Telstar vs Sparta Rotterdam
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY

  • Recoleta vs 2 de Mayo
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Liga de Portugal HOY

  • Sporting CP vs Vitória Guimaraes
  • Hora: 2.15 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY

  • Boston River vs Danubio
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: VTV++
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