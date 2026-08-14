Partidos de hoy, viernes 14 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en las distintas competencias del continente sudamericano.
- Partidos de hoy, jueves 13 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
- Cienciano vs Botafogo EN VIVO: hora y canal del partido por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026
Los partidos de este viernes 14 de agosto reúnen encuentros de la Liga 1, Liga Femenina y competiciones a nivel mundial. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Inicia una nueva jornada en el Torneo Clausura. Este viernes, el campeonato peruano continúa con dos encuentros: Atlético Grau vs Comerciantes Unidos y Cusco vs Juan Pablo II. De igual manera, regresan las ligas europeas en países como Países Bajos y Portugal.
PUEDES VER: Boxeadora peruana lleva dos meses detenida en Estados Unidos y familia pide ayuda para su liberación
Partidos del Torneo Clausura de Perú HOY
- Atlético Grau vs Comerciantes Unidos
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Cusco vs Juan Pablo II
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY
- Defensores vs Yanapuma
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Racing Club vs Banfield
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Liga de Bolivia HOY
- Universitario de Vinto vs Tomayapo
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Bolívar vs SA Bulo Bulo
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Liga de Chile HOY
- U. de Concepción vs La Serena
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
Partidos de la Copa Colombia HOY
- Millonarios vs Barranquilla
- Hora: 8.10 p. m.
- Canal: Win Sports
Partidos de la Liga de Ecuador HOY
- Independiente del Valle vs Delfín
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Zapping TV
Partidos de la Copa Italia HOY
- Parma vs Catania
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: DSports
- Cagliari vs Arezzo
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: DSports
- Monza vs Avellino
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: DSports
- Fiorentina vs Benevento
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Eredivisie de Países Bajos HOY
- Telstar vs Sparta Rotterdam
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY
- Recoleta vs 2 de Mayo
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Liga de Portugal HOY
- Sporting CP vs Vitória Guimaraes
- Hora: 2.15 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY
- Boston River vs Danubio
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: VTV++