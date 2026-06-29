Programación de los partidos de hoy por 16avos del Mundial 2026, lunes 29 de junio. Foto: composición LR/AFP

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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY lunes 29 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con los duelos en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por la señal de DSports o desde servicios de streaming (DGO, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La ronda de 16avos de final del certamen mundialista continúa con tres partidazos. Las selecciones de Brasil y Japón protagonizarán uno de los duelos más esperados por los aficionados. Por su parte, Paraguay buscará un histórico resultado ante la poderosa Alemania.

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Partidos del Mundial 2026 HOY