Mundial 2026: América TV confirma qué partidos transmitirá en señal abierta y los horarios para verlos en vivo
Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 cautivan a los hinchas peruanos, quienes podrán seguir seis partidos a través de América TV y otros encuentros por DSports y Disney+.
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Los 16avos de final del Mundial 2026 prometen grandes emociones y los hinchas peruanos ya conocen cómo podrán seguir varios de los encuentros más atractivos del torneo. América TV confirmó la transmisión de seis partidos en señal abierta, mientras que DSports emitirá toda la fase y Disney+ contará con dos encuentros en su plataforma.
La programación contempla compromisos con selecciones candidatas al título como Francia, Argentina y Portugal, además del choque entre México vs Ecuador, uno de los partidos más esperados de la ronda. A continuación, conoce qué encuentros podrás ver por América TV y cuándo se disputarán.
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¿Qué partidos transmitirá América TV por los 16avos de final del Mundial 2026?
Los aficionados peruanos podrán disfrutar de seis encuentros de los dieciseisavos de final a través de la señal abierta de América TV. La programación incluye partidos con selecciones candidatas al título y duelos que prometen grandes emociones.
- Martes 30 de junio
- Costa de Marfil vs. Noruega | 12:00 p. m. (hora peruana)
- Francia vs. Suecia | 4:00 p. m. (hora peruana)
- México vs. Ecuador | 8:00 p. m. (hora peruana)
- Jueves 2 de julio
- Portugal vs. Croacia | 6:00 p. m. (hora peruana)
- Viernes 3 de julio
- Argentina vs. Cabo Verde | 5:00 p. m. (hora peruana)
- Colombia vs. Ghana | 8:30 p. m. (hora peruana)
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¿Dónde ver todos los partidos de los 16avos de final?
DSports será la señal encargada de transmitir los 16 partidos de esta ronda del Mundial 2026 en Perú. A continuación, revisa la programación completa con las fechas y los horarios de cada compromiso.
- Lunes 29 de junio
- Brasil vs. Japón | 12:00 p. m.
- Alemania vs. Paraguay | 3:30 p. m.
- Países Bajos vs. Marruecos | 8:00 p. m.
- Martes 30 de junio
- Costa de Marfil vs. Noruega | 12:00 p. m.
- Francia vs. Suecia | 4:00 p. m.
- México vs. Ecuador | 8:00 p. m.
- Miércoles 1 de julio
- Inglaterra vs. RD Congo | 11:00 a. m.
- Bélgica vs. Senegal | 3:00 p. m.
- Estados Unidos vs. Bosnia | 7:00 p. m.
- Jueves 2 de julio
- España vs. Austria | 2:00 p. m.
- Portugal vs. Croacia | 6:00 p. m. (También por América TV y Disney+)
- Suiza vs. Argelia | 10:00 p. m.
- Viernes 3 de julio
- Australia vs. Egipto | 1:00 p. m.
- Argentina vs. Cabo Verde | 5:00 p. m. (También por América TV y Disney+)
- Colombia vs. Ghana | 8:30 p. m.