Mundial 2026: América TV confirma qué partidos transmitirá en señal abierta y los horarios para verlos en vivo

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 prometen emociones, con América TV transmitiendo seis partidos en señal abierta. | Foto: Composición LR

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 prometen emociones, con América TV transmitiendo seis partidos en señal abierta. | Foto: Composición LR

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Los 16avos de final del Mundial 2026 prometen grandes emociones y los hinchas peruanos ya conocen cómo podrán seguir varios de los encuentros más atractivos del torneo. América TV confirmó la transmisión de seis partidos en señal abierta, mientras que DSports emitirá toda la fase y Disney+ contará con dos encuentros en su plataforma.

La programación contempla compromisos con selecciones candidatas al título como Francia, Argentina y Portugal, además del choque entre México vs Ecuador, uno de los partidos más esperados de la ronda. A continuación, conoce qué encuentros podrás ver por América TV y cuándo se disputarán.

¿Qué partidos transmitirá América TV por los 16avos de final del Mundial 2026?

Los aficionados peruanos podrán disfrutar de seis encuentros de los dieciseisavos de final a través de la señal abierta de América TV. La programación incluye partidos con selecciones candidatas al título y duelos que prometen grandes emociones.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega | 12:00 p. m. (hora peruana)

Francia vs. Suecia | 4:00 p. m. (hora peruana)

México vs. Ecuador | 8:00 p. m. (hora peruana)

Jueves 2 de julio

Portugal vs. Croacia | 6:00 p. m. (hora peruana)

Viernes 3 de julio

Argentina vs. Cabo Verde | 5:00 p. m. (hora peruana)

Colombia vs. Ghana | 8:30 p. m. (hora peruana)

¿Dónde ver todos los partidos de los 16avos de final?

DSports será la señal encargada de transmitir los 16 partidos de esta ronda del Mundial 2026 en Perú. A continuación, revisa la programación completa con las fechas y los horarios de cada compromiso.