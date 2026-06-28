Gustavo Alfaro responde a las críticas de Chilavert y defiende a Paraguay antes del duelo contra Alemania en el Mundial 2026

La selección de Paraguay se prepara para enfrentar a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. | Foto: Composición LR

La selección de Paraguay se prepara para enfrentar a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. | Foto: Composición LR

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La selección de Paraguay afrontará este lunes uno de los desafíos más importantes de su participación en el Mundial 2026, cuando enfrente a Alemania por los dieciseisavos de final. En la previa del encuentro, el entrenador Gustavo Alfaro habló en conferencia de prensa y dejó en claro que su equipo está preparado para competir ante uno de los favoritos al título.

El técnico argentino también aprovechó para responder a las críticas que recibió de parte de José Luis Chilavert, quien cuestionó su trabajo al frente de la Albirroja tras el empate frente a Australia. Lejos de entrar en la polémica, Alfaro aseguró que prefiere el diálogo directo y reiteró su compromiso con el crecimiento del fútbol paraguayo.

Alfaro respondió con firmeza a José Luis Chilavert

Consultado por los comentarios del histórico exportero paraguayo, Alfaro evitó profundizar en la confrontación y afirmó que las críticas forman parte del fútbol. "Si él decide pegarme, es un problema de él, no mío", expresó el seleccionador desde Boston.

Además, el entrenador reveló que le hubiera gustado conversar personalmente con Chilavert en lugar de recibir cuestionamientos públicos. "Me hubiese gustado que Chilavert, en lugar de ser un francotirador, me hubiese llamado", señaló. Asimismo, recordó que años atrás el exarquero le manifestó su deseo de verlo dirigir a la selección paraguaya y remarcó que todos deben trabajar por un mismo objetivo: hacer crecer el fútbol guaraní.

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El DT confía en dar el golpe ante Alemania

Más allá del favoritismo alemán, Alfaro aseguró que la Albirroja no se siente inferior y que el partido representa una oportunidad para seguir escribiendo una página histórica en la Copa del Mundo. "Jugar contra Alemania es un privilegio y una oportunidad para seguir haciendo historia", afirmó el estratega argentino.

El seleccionador también recordó que durante las eliminatorias su equipo ya compitió de igual a igual frente a selecciones como Argentina y Brasil, por lo que confía en repetir ese rendimiento. Finalmente, explicó que toda su atención está puesta en el Mundial 2026 y evitó pronunciarse sobre una posible continuidad al frente de la Albirroja hasta que concluya la participación del equipo en el certamen.