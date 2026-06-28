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Sergio Markarián apuntó contra Marcelo Bielsa tras no clasificar con la selección de Uruguay a los 16avos de final del mundial 2026

Tras la eliminación de la celeste en el Mundial 2026, el ex-DT de la selección peruana cuestionó el trabajo de Marcelo Bielsa y aseguró que el técnico cometió "errores garrafales".

La eliminación temprana de Uruguay en el Mundial 2026 genera críticas hacia Marcelo Bielsa, quien está bajo la lupa tras no avanzar a los dieciseisavos de final.
La eliminación temprana de Uruguay en el Mundial 2026 genera críticas hacia Marcelo Bielsa, quien está bajo la lupa tras no avanzar a los dieciseisavos de final. | Foto: Composición LR
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La temprana eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 sigue generando repercusiones. Luego de que la Celeste no lograra avanzar a los dieciseisavos de final, el trabajo de Marcelo Bielsa quedó bajo la lupa y comenzaron a surgir cuestionamientos sobre su ciclo al frente del combinado charrúa.

En medio de la polémica, Sergio Markarián salió en defensa del entrenador argentino. El exseleccionador de Perú consideró que la variante respondió al desarrollo del encuentro y sostuvo que ningún futbolista, por importante que sea, debe tener asegurado su lugar en el campo cuando su rendimiento no es el esperado.

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Markarián respaldó la decisión de Bielsa

El técnico uruguayo explicó que el rendimiento del jugador debe estar por encima de cualquier jerarquía dentro del equipo. En ese sentido, defendió el cambio de Valverde y aseguró que un entrenador está obligado a tomar medidas pensando en el beneficio colectivo.

"Si un jugador que tiene todas las garantías de ser líder, al que queremos y que juega bien siempre, ese día no está bien, tiene que salir. ¿Cuál es el problema?", expresó Markarián, dejando en claro que considera acertada la determinación tomada por Bielsa durante el compromiso.

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Explicó cómo se toman las decisiones durante un partido

Markarián también señaló que las modificaciones durante un encuentro deben realizarse en cuestión de segundos y bajo una enorme presión. Según explicó, el entrenador analiza el funcionamiento del equipo y decide qué pieza debe salir para reorganizar el esquema táctico.

"El técnico tiene que tomar esa decisión en pocos segundos. Él decide hacer la variante, a lo mejor ni siquiera tiene planeado de antemano que salga Valverde, pero determina que debe hacer un cambio", afirmó. Además, recordó que Bielsa modificó el sistema táctico en ese encuentro, una medida que, según indicó, no había tomado en experiencias anteriores como el Mundial de 2002.

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