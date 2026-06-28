Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY domingo 28 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con los duelos en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por la señal de DSports o desde servicios de streaming (DGO, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Hoy inician los 16avos de final en el certamen mundialista. Las selecciones de Sudáfrica y Canadá serán las encargadas de abrir la jornada de este domingo. De hecho, este encuentro será el único duelo del día. Ambos equipos pudieron llegar a esta fase luego de culminar en el segundo lugar en sus respectivos grupos. El equipo que gane este partido será el primer clasificado a los octavos de final del torneo. Tengamos en cuenta que en caso de empate en el tiempo regular, se jugará tiempo suplementario y si la igualdad persiste, todo se definirá en la tanda de penales.

Partidos del Mundial 2026 HOY