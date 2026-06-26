Marcelo Bielsa perdió los papeles y empezó a gritar en plena entrevista tras eliminación de Uruguay del Mundial 2026: "¡Dale de una vez!"
Luego de la eliminación en el Mundial 2026, el entrenador de la selección uruguaya no soportó las demoras en la entrevista y tuvo una reacción agresiva frente a las cámaras.
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Marcelo Bielsa registra su tercera experiencia al mando de una selección en un Mundial. Foto: ESPN
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La eliminación de Uruguay del Mundial 2026 generó diversas reacciones. Después de perder ante España, el entrenador Marcelo Bielsa atendió a los medios de comunicación; sin embargo, perdió los papeles y empezó a lanzar gritos.
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