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Lionel Messi decidió pronunciarse luego de la muerte de su padre. El capitán de la selección argentina se mostró muy afectado con lo acontecido; asimismo, brindó detalles del duro momento que le tocó afrontar durante el Mundial 2026.

Jorge Messi falleció en la madrugada del viernes 8 de agosto debido a una larga enfermedad. En los últimos días, la familia se reunió en su natal Rosario para poder despedirse.

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Mensaje de Lionel Messi tras la muerte de su padre

A través de sus redes sociales, Lionel Messi publicó un extenso mensaje. En un primer momento, el delantero del Inter Miami señaló que disputó el Mundial 2026 por pedido de su progenitor.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, mencionó.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, agregó.

En ese sentido, el futbolista de 39 años lamentó no haber podido regalarle el título: “(…) Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”.

Mensaje de Lionel Messi. Foto: Instagram

Lionel Messi resaltó la importancia de su padre, que también fue su representante, en su carrera profesional. Messi admitió sentirse muy golpeado anímicamente como para seguir jugando fútbol por mucho tiempo más.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más (…)”, confesó.

Mensaje de Lionel Messi. Foto: Instagram

¿De qué murió Jorge Messi?

La familia Messi reconoció hace algunos meses que el progenitor del ‘10’ afrontaba “una situación de salud” debido a una compleja enfermedad. Por su parte, el Sanatorio Centro, donde se encontraba hospitalizado en los últimos meses, emitió un comunicado sin brindar mayores detalles.