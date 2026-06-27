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México vs Ecuador: día, hora y canal del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

El 'Tri', dirigido por Javier Aguirre, ganó los tres partidos en el Grupo A sin recibir goles. Mientras que Ecuador avanzó como uno de los mejores terceros tras vencer a Alemania.

México ya conoce a su rival en los dieciseisavos de final del Mundial 2026: se enfrentará a Ecuador el 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.
México ya conoce a su rival en los dieciseisavos de final del Mundial 2026: se enfrentará a Ecuador el 30 de junio en el Estadio Ciudad de México. | Foto: Composición LR
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México ya conoce a su rival para los 16avos de final del Mundial 2026. La selección dirigida por Javier Aguirre se enfrentará a Ecuador en el Estadio Ciudad de México, luego de que la 'Tri' clasifique como uno de los mejores terceros lugares tras disputarse la última jornada de la fase de grupos.

El combinado mexicano llega a esta instancia gracias a que tuvo una campaña perfecta en el Grupo A, donde ganó sus tres partidos, sumó nueve puntos y no recibió goles. Derrotó 2-0 a Sudáfrica en el primer duelo, superó 1-0 a Corea del Sur y cerró la fase de grupos con un contundente 3-0 sobre Chequia.

Por su parte, Ecuador avanzó como uno de los mejores terceros después de perder ante Costa de Marfil, empatar con Curazao y vencer 2-1 a Alemania en la última fecha.

PUEDES VER: Así va la tabla de mejores terceros del Mundial 2026: clasificados a 16avos y equipos que pelean en la última fecha

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¿Cuándo juega México vs Ecuador?

El partido entre México y Ecuador se disputará el martes 30 de junio, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el Estadio Ciudad de México.

¿A qué hora juega México vs Ecuador?

El encuentro está programado para las 20:00 horas (hora peruana) y 19:00 horas (hora local de México). En otras partes del planeta, este será el horario:

  • Colombia y Ecuador: 20.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 21.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 21.00 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 21.00 p. m.

PUEDES VER: Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

lr.pe

¿En qué canal ver México vs Ecuador?

El encuentro entre México y Ecuador será transmitido por DirecTV en toda Sudamérica. Además, los aficionados también podrán seguir todas las incidencias del compromiso mediante las plataformas de DGO y Paramount+, que ofrecerán la señal en streaming.


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