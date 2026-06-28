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Hallan sin vida a la esposa e hijos del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos que sacudieron Venezuela

La búsqueda de la familia Trejo terminó después de 74 horas entre los escombros del colapsado complejo residencial Cumanagotto, en Playa Grande, uno de los lugares más afectados.

El futbolista argentino Lucas Trejo enfrenta una tragedia tras el hallazgo de su esposa, Yanina Maranella, y de sus dos hijos sin vida tras los terremotos en Venezuela.
El futbolista argentino Lucas Trejo enfrenta una tragedia tras el hallazgo de su esposa, Yanina Maranella, y de sus dos hijos sin vida tras los terremotos en Venezuela. | Foto: Club Sport Marítimo de La Guaira
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La tragedia golpeó al futbolista argentino Lucas Trejo. Luego de más de 70 horas de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de su esposa, Yanina Maranella, y de sus dos hijos, Aarón y Ainhoa.

Ellos permanecían desaparecidos tras los devastadores terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron Venezuela. El Club Sport Marítimo de La Guaira confirmó la noticia mediante un comunicado oficial y expresó sus condolencias al defensor y a sus familiares.

Foto: Maritimo

Sentinda publicación de Club Sport Marítimo de La Guaira

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La búsqueda terminó tras 74 horas entre los escombros

Las víctimas fueron encontradas en la zona donde se ubicaba el complejo residencial Cumanagotto, en Playa Grande, uno de los sectores más afectados por los sismos. El edificio donde vivía la familia colapsó por completo a causa de los terremotos, lo que complicó las labores de rescate desde el primer momento.

A través de un comunicado, el Club Sport Marítimo de La Guaira informó que "luego de 74 horas de búsqueda lograron encontrarlos sin vida" y pidió respeto para los familiares y compañeros del jugador en este difícil momento. La noticia puso fin a varios días de incertidumbre y esperanza por encontrar sobrevivientes.

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El desesperado pedido de ayuda de Lucas Trejo

Al momento del desastre, Trejo se encontraba en Caracas junto al plantel de su equipo para disputar un partido correspondiente a la primera fecha de la copa local. Apenas conoció lo ocurrido, regresó de inmediato a La Guaira y participó personalmente en la búsqueda de su familia entre los escombros.

Durante las horas posteriores al terremoto, el defensor utilizó sus redes sociales para pedir ayuda. "Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos", escribió en Instagram. Incluso colaboró junto a compañeros y rescatistas en la remoción de escombros, mientras la emergencia en Venezuela continúa dejando un saldo de al menos 1.430 fallecidos, más de 4.300 heridos y cientos de personas que aún permanecen desaparecidas o atrapadas

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