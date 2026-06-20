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El Mundial 2026 trajo consigo una serie de modificaciones en el reglamento del fútbol moderno. Más allá de las cuestionadas pausas de hidratación, que dividen el partido en tres tiempos, durante el reciente triunfo de Paraguay ante Turquía se utilizó por primera vez la denominada Ley Prestianni.

Al finalizar el partido, el entrenador Gustavo Alfaro se mostró fastidiado por el arbitraje del salvadoreño Iván Barton y cuestionó las nuevas reglas que implementó la FIFA en la competición.

Gustavo Alfaro apunta contra las nuevas reglas del fútbol en el Mundial 2026

Durante su conferencia de prensa, el técnico de Paraguay habló sobre la expulsión que sufrió Miguel Almirón por cubrirse la boca mientras discutía con un rival. Dicha acción fue revisada por el VAR y se aplicó la Ley Prestianni, que se implantó a inicios de 2026 tras un altercado entre el argentino Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en la Champions League.

“Me cuesta jugar este deporte, este deporte nuevo, porque estamos jugando un deporte nuevo. (…) Yo le dije (a Almirón): ‘Le hubieses dicho de todo en guaraní, ¿qué te va a entender?”, sostuvo ante los medios.

“A veces hay determinadas circunstancias que se manejan para un lado o para el otro y uno lo que quiere es justicia. Uno quiere ganar o perder porque hizo mejor las cosas o fue superado por el rival. Todo el decálogo completo del reglamento se lo aplicaron a Paraguay”, agregó.

¿Cuándo vuelve a jugar Paraguay en el Mundial 2026?

El próximo partido de Paraguay será el jueves 25 de junio ante Australia. El compromiso empezará a las 9.00 p. m. (hora peruana) y será clave para definir qué equipo avanza a dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Tabla de posiciones del grupo de Paraguay

Con su triunfo ante Turquía, la Albirroja ocupa el tercer lugar de la tabla de posiciones del grupo D.