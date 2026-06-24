México vs República Checa EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 3 del Mundial 2026

México y República Checa se enfrentan por el Grupo A del Mundial 2026. Foto: FIFA/UEFA/composición LR

México y República Checa se enfrentan por el Grupo A del Mundial 2026. Foto: FIFA/UEFA/composición LR

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México vs República Checa EN VIVO juegan HOY miércoles 24 de junio, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio Banorte, con transmisión por TV a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

La selección mexicana ya tiene asegurada su clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Luego de vencer por 1-0 a Corea del Sur en la jornada anterior, el conjunto azteca selló su pase y ahora deberá enfrentar a su similar de República Checa, quien sueña llega a dieciseisavos de final.

¿A qué hora se juega México vs República Checa?

En territorio peruano, el duelo entre México y República Checa se podrá seguir desde las 8.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 7.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (25/06)

¿Dónde ver México vs República Checa por el Mundial 2026?

El duelo entre México y República Checa, correspondiente a la fecha 3 del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DirecTV para toda Sudamérica.

¿Dónde ver México vs República Checa online gratis?

Si deseas ver México vs República Checa online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones México vs República Checa: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

México : Ochoa; Sánchez, Álvarez, Vásquez, Chávez; Gutiérrez, Pineda, Romo; Alvarado, Vega y Giménez.

: Ochoa; Sánchez, Álvarez, Vásquez, Chávez; Gutiérrez, Pineda, Romo; Alvarado, Vega y Giménez. República Checa: Kovar; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Sojka, Sadilek, Sulc, Zeleny; Schick y Hlozek.

México vs República Checa: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de México.