Ghana - Panamá: a qué hora y dónde ver el partido por el Mundial 2026
Sigue aquí el Ghana vs. Panamá por la fecha 1 del Mundial 2026. Revisa los horarios, las alineaciones, los pronósticos y dónde ver el duelo del lunes 15 de junio por el grupo L.
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El partido entre Ghana y Panamá por la fecha 1 del Mundial 2026 se jugará el lunes 15 de junio en el BMO Field de Toronto, en Canadá. La transmisión del encuentro comenzará a las 6.00 p. m. (hora peruana), y la cobertura televisiva estará a cargo de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y los demás encuentros de la jornada en La República Deportes.
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Horarios del partido Ghana vs. Panamá
En Perú, el duelo entre Ghana y Panamá se podrá seguir a partir de las 6.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.
- Costa Rica, México: 5.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 7.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. (miércoles 17)
¿Dónde ver Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026?
La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de DSports en Perú.
- Argentina: DSports y TyC Sports
- Bolivia: Entel TV, Tigo Sports
- Brasil: CazéTV
- Chile: DSports
- Colombia: DSports y RNC
- Costa Rica: FOX+
- Ecuador: DSports
- México: ViX
- Panamá: RPC, TVN Panamá, TVMax, Tigo Sports
- Paraguay: Unicanal
- Perú: DSports
- Uruguay: DSports y AUF TV
- Venezuela: DSports
- Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One
- España: DAZN
¿Dónde ver Ghana vs. Panamá online gratis?
Si deseas ver Ghana vs. Panamá online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y más incidencias del compromiso.
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Posibles alineaciones de Ghana vs. Panamá
Estos son los posibles equipos titulares de Ghana y Panamá para el compromiso del grupo L.
- Ghana: Ati-Zigi; Seidu, Adjetey, Opoku, Mensah; Owusu, Partey; Fatawu, Ayew, Semenyo; Williams.
- Panamá: Mosquera; Fariña, Escobar, Córdoba; Murillo, Harvey, Godoy, Davis; Díaz, Bárcenas; Fajardo.
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