Ghana - Panamá: a qué hora y dónde ver el partido por el Mundial 2026

Ghana y Panamá se enfrentarán por el Grupo G del Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT

Ghana y Panamá se enfrentarán por el Grupo G del Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT

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El partido entre Ghana y Panamá por la fecha 1 del Mundial 2026 se jugará el lunes 15 de junio en el BMO Field de Toronto, en Canadá. La transmisión del encuentro comenzará a las 6.00 p. m. (hora peruana), y la cobertura televisiva estará a cargo de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y los demás encuentros de la jornada en La República Deportes.

Horarios del partido Ghana vs. Panamá

En Perú, el duelo entre Ghana y Panamá se podrá seguir a partir de las 6.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 5.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (miércoles 17)

¿Dónde ver Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de DSports en Perú.

Argentina: DSports y TyC Sports

Bolivia: Entel TV, Tigo Sports

Brasil: CazéTV

Chile: DSports

Colombia: DSports y RNC

Costa Rica: FOX+

Ecuador: DSports

México: ViX

Panamá: RPC, TVN Panamá, TVMax, Tigo Sports

Paraguay: Unicanal

Perú: DSports

Uruguay: DSports y AUF TV

Venezuela: DSports

Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One

España: DAZN

¿Dónde ver Ghana vs. Panamá online gratis?

Si deseas ver Ghana vs. Panamá online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Posibles alineaciones de Ghana vs. Panamá

Estos son los posibles equipos titulares de Ghana y Panamá para el compromiso del grupo L.

Ghana : Ati-Zigi; Seidu, Adjetey, Opoku, Mensah; Owusu, Partey; Fatawu, Ayew, Semenyo; Williams.

: Ati-Zigi; Seidu, Adjetey, Opoku, Mensah; Owusu, Partey; Fatawu, Ayew, Semenyo; Williams. Panamá: Mosquera; Fariña, Escobar, Córdoba; Murillo, Harvey, Godoy, Davis; Díaz, Bárcenas; Fajardo.

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