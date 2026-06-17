Colombia vs Uzbekistán EN VIVO: hora y canal del partido por primera fecha del Mundial 2026

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Colombia vs Uzbekistán EN VIVO juegan HOY miércoles 17 de junio, desde las 9.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio Azteca, con transmisión por TV a cargo del canal DirecTV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El elenco dirigido por Néstor Lorenzo hará su debut en el Mundial. La selección colombiana enfrentará a Uzbekistán en busca de un triunfo que le dé sus primeros tres puntos en el torneo. Ten en cuenta que Portugal y RD Congo son los equipos que completan el grupo K.

¿A qué hora se juega Colombia vs Uzbekistán?

En territorio peruano, el duelo entre sudamericanos y asiáticos se podrá seguir desde las 9.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 8.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 9.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (18/06)

¿Dónde ver Colombia vs Uzbekistán por el Mundial 2026?

El duelo entre Colombia y Uzbekistán, correspondiente a la fecha 1 del Mundial 2026, será transmitido por DirecTV para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Colombia vs Uzbekistán online gratis?

Si deseas ver Colombia vs Uzbekistán online gratis, podrás hacerlo en las plataformas DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto del partido con todas las incidencias.

Alineaciones Colombia vs Uzbekistán: posibles formaciones

Estas son las posibles alineaciones titulares de ambas selecciones.

Colombia : Vargas; Muñoz, Lucumí, Sánchez, Mojica; Lerma, Puerta; Rodríguez, Díaz, Arias y Suárez.

: Vargas; Muñoz, Lucumí, Sánchez, Mojica; Lerma, Puerta; Rodríguez, Díaz, Arias y Suárez. Uzbekistán: Yusupov; Khusanov, Ashurmatov, Abdullaev; Nasrullaev, Shukurov, Khamrobekov, Sayfiev; Fayzullaev, Urunov y Shomurodov.

Colombia vs Uzbekistán: pronóstico

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Colombia sobre Uzbekistán.