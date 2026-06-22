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Jérémy Doku abandonó el Mundial 2026 por el nacimiento de su primer hijo en medio de las críticas y la incertidumbre en Bélgica

Doku, delantero de Bélgica y del Manchester City, recibió el respaldo de la Federación Belga para ausentarse y asistir al nacimiento de su primer hijo en Londres.

Jérémy Doku genera polémica por su deseo de acompañar a su pareja en el nacimiento de su hijo durante el Mundial 2026.
Jérémy Doku genera polémica por su deseo de acompañar a su pareja en el nacimiento de su hijo durante el Mundial 2026. | Foto: Clarin
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La situación de Jérémy Doku ha generado una intensa discusión durante el Mundial 2026. El extremo de Bélgica y del Manchester City expresó su deseo de acompañar a su pareja en el nacimiento de su primer hijo, una decisión que abrió el debate sobre el equilibrio entre la vida familiar y los compromisos deportivos. El futbolista dejó claro que su prioridad era estar presente en ese momento especial, aunque reconoció que también debía considerar las necesidades de la selección belga.

Finalmente, la Federación Belga autorizó el viaje del atacante y confirmó que, acompañado por uno de los médicos del equipo, Doku se trasladó a Londres para estar junto a su esposa "en esta ocasión única". Asimismo, informó que el jugador volvería a reunirse con el plantel en Seattle la noche siguiente para continuar la preparación del encuentro frente a Nueva Zelanda.

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Las críticas de una periodista a la decisión de Jérémy Doku

La mayor controversia surgió después de que la conductora francesa France Pierron cuestionara públicamente la intención de Doku de ausentarse del Mundial para presenciar el nacimiento de su hijo. Durante un programa televisivo, sostuvo que el delantero debía priorizar la competencia y afirmó que el padre "tiene un papel de extra" durante el parto.

La periodista fue aún más lejos al calificar el nacimiento de un hijo como "un momento asqueroso", declaraciones que provocaron una ola de críticas en redes sociales y en el mundo del deporte. Horas después, Pierron publicó un mensaje en el que lamentó que sus palabras hubieran resultado ofensivas y aclaró que se trataba de una opinión personal, asegurando que nunca buscó minimizar el papel de los padres durante ese momento.

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Watkins defiende a Doku tras las críticas por dejar temporalmente el Mundial

Al ser consultado sobre la situación durante una conferencia de prensa, Ollie Watkins salió en defensa del extremo belga del Manchester City y respaldó su decisión de regresar junto a su familia por el nacimiento de su primer hijo. “Vi por lo que pasó mi esposa durante el parto, y todo salió bien para nosotros. Tu primer hijo, darle la bienvenida al mundo, es una bendición. Así que creo que tiene todo el derecho a volver y estar con su familia”, expresó el delantero de los Tres Leones.

El atacante británico, de 30 años, también cuestionó las declaraciones del periodista francés que calificó el parto como "un momento repugnante en el que el padre es inútil". Ante ello, el futbolista del Aston Villa, respondió con firmeza: "Esa no es manera de describir un parto. A él no le incumbe lo que haga después de entrenar".

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