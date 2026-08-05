Jean Ferrari optimista con ver a Perú jugando las Eliminatorias en Puno: "Imagino que ganamos 3-0 a Argentina"
El director general de fútbol de la FPF confirmó que la selección peruana inscribirá 2 sedes de altura para disputar las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.
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Luego de confirmar sus últimos amistosos internacionales del año, la selección peruana se encuentra pensando en lo que serán las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, remarcó que el equipo dirigido por Mano Menezes podría disputar algunos partidos en ciudades de altura.
En una reciente entrevista con el programa 'Fútbol como Cancha', el directivo confirmó que se inscribirá a Cusco y Puno como sedes para el certamen clasificatorio.
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Jean Ferrari sueña con golear a Argentina en Puno
Al ser consultado sobre este punto, Jean Ferrari no descartó que la selección peruana utilice la ciudad de Puno para medirse ante Argentina.
"Lo que me imagino de Perú jugando en Puno ante Argentina es que la Bicolor gana 3-0. Esa es la película que se me viene, pero de acá a llegar a ello hay mucho trabajo y mucho pan por rebanar", manifestó en RPP.
"En las últimas eliminatorias cuando Perú ha jugado ante Argentina en el Nacional, ¿cuántos triunfos ha logrado? Por qué no pensar jugar en Puno, lo peor que te puede pasar es que obtengas el mismo resultado de los últimos 30 años", agregó sobre la intención de buscar alternativas para contrarrestar a los rivales más fuertes.
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Próximos amistosos de la selección peruana
A través de sus redes sociales, la selección peruana confirmó que en los próximos meses enfrentará a 4 rivales que disputaron el Mundial 2026. Los partidos se disputarán en Estados Unidos y Canadá.
- Perú vs Estados Unidos | sábado 26 de setiembre | Orlando, Estados Unidos
- Perú vs México | martes 29 de setiembre | New Jersey, Estados Unidos
- Perú vs Canadá | sábado 3 de octubre | Montreal, Canadá
- Perú vs Colombia | martes 6 de octubre | Miami, Estados Unidos
Selección Peruana confirmó amistosos de septiembre y octubre. Foto: La Bicolor