Partidos de hoy en el Mundial 2026: a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de HOY en la Copa del Mundo 2026, horarios y canales de TV para ver todos los partidos de la fase de grupos.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY sábado 20 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con los duelos de las selecciones que clasificaron a la competición más importante de fútbol. Podrás ver las transmisiones por las señales de canales como América TV, DirecTV o desde servicios de streaming (DGO, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Se empiezan a definir los primeros clasificados a dieciseisavos de final del torneo. La selección ecuatoriana no tiene margen de error y tiene la obligación de obtener un triunfo frente a la modesta Curazao. Por su parte, Alemania y Costa de Marfil prometen regalarnos un partidazo.
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Partidos del Mundial 2026 HOY
- Países Bajos vs Suecia
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: DSports
- Estadio: Estadio Houston (Estados Unidos)
- Alemania vs Costa de Marfil
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: América TV, DSports
- Estadio: Estadio Toronto (Canadá)
- Ecuador vs Curazao
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: DSports
- Estadio: Estadio Kansas City (Estados Unidos)
- Túnez vs Japón
- Hora: 11.00 p. m.
- Canal: DSports
- Estadio: Estadio Monterrey (México)