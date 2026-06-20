Programación completa de los partidos de hoy en el Mundial 2026, sábado 20 de junio. Foto: composición LR/FIFA

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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY sábado 20 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con los duelos de las selecciones que clasificaron a la competición más importante de fútbol. Podrás ver las transmisiones por las señales de canales como América TV, DirecTV o desde servicios de streaming (DGO, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Se empiezan a definir los primeros clasificados a dieciseisavos de final del torneo. La selección ecuatoriana no tiene margen de error y tiene la obligación de obtener un triunfo frente a la modesta Curazao. Por su parte, Alemania y Costa de Marfil prometen regalarnos un partidazo.

Partidos del Mundial 2026 HOY