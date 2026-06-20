HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Partidos de hoy en el Mundial 2026: a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de HOY en la Copa del Mundo 2026, horarios y canales de TV para ver todos los partidos de la fase de grupos.

Programación completa de los partidos de hoy en el Mundial 2026, sábado 20 de junio. Foto: composición LR/FIFA
Programación completa de los partidos de hoy en el Mundial 2026, sábado 20 de junio. Foto: composición LR/FIFA
Escuchar
Resumen
Compartir

¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY sábado 20 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con los duelos de las selecciones que clasificaron a la competición más importante de fútbol. Podrás ver las transmisiones por las señales de canales como América TV, DirecTV o desde servicios de streaming (DGO, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Se empiezan a definir los primeros clasificados a dieciseisavos de final del torneo. La selección ecuatoriana no tiene margen de error y tiene la obligación de obtener un triunfo frente a la modesta Curazao. Por su parte, Alemania y Costa de Marfil prometen regalarnos un partidazo.

PUEDES VER: DT de Irán confrontó a Gianni Infantino en los vestuarios: "Somos la selección más oprimida del Mundial 2026"

lr.pe

Partidos del Mundial 2026 HOY

  • Países Bajos vs Suecia
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Estadio: Estadio Houston (Estados Unidos)
  • Alemania vs Costa de Marfil
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: América TV, DSports
  • Estadio: Estadio Toronto (Canadá)
  • Ecuador vs Curazao
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Estadio: Estadio Kansas City (Estados Unidos)
  • Túnez vs Japón
  • Hora: 11.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Estadio: Estadio Monterrey (México)
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Mundial 2026 por América TV: conoce qué partidos irán en señal abierta y a qué hora verlos

Mundial 2026 por América TV: conoce qué partidos irán en señal abierta y a qué hora verlos

LEER MÁS
Partidos del Mundial 2026 HOY: quién juega, a qué hora y dónde ver fútbol EN DIRECTO

Partidos del Mundial 2026 HOY: quién juega, a qué hora y dónde ver fútbol EN DIRECTO

LEER MÁS
DT de Irán confrontó a Gianni Infantino en los vestuarios: "Somos la selección más oprimida del Mundial 2026"

DT de Irán confrontó a Gianni Infantino en los vestuarios: "Somos la selección más oprimida del Mundial 2026"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Sigue con vida! Con 10 jugadores, Paraguay venció 1-0 a Turquía por la segunda fecha del Mundial 2026

¡Sigue con vida! Con 10 jugadores, Paraguay venció 1-0 a Turquía por la segunda fecha del Mundial 2026

LEER MÁS
Partidos de HOY en el Mundial 2026: horarios confirmados y dónde verlos por TV y streaming

Partidos de HOY en el Mundial 2026: horarios confirmados y dónde verlos por TV y streaming

LEER MÁS
Cruces 16avos de final del Mundial 2026: clasificados, fechas, horarios y dónde ver los próximos partidos de la Copa del Mundo

Cruces 16avos de final del Mundial 2026: clasificados, fechas, horarios y dónde ver los próximos partidos de la Copa del Mundo

LEER MÁS
Joao Neves genera polémica por declaraciones sobre Cristiano Ronaldo: "Es un jugador más que está para ayudar"

Joao Neves genera polémica por declaraciones sobre Cristiano Ronaldo: "Es un jugador más que está para ayudar"

LEER MÁS
América TV transmitirá estos partidos del Mundial 2026: horarios y fechas para Perú

América TV transmitirá estos partidos del Mundial 2026: horarios y fechas para Perú

LEER MÁS
Presidente de Brasil se burla de Neymar tras perderse otro partido del Mundial 2026: "El primer convocado home office"

Presidente de Brasil se burla de Neymar tras perderse otro partido del Mundial 2026: "El primer convocado home office"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025