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Qué selección sudamericana tiene más opciones de ganar el Mundial 2026, según la IA

Un análisis basado en 210 simulaciones de inteligencia artificial revela qué selecciones sudamericanas tienen más opciones de conquistar el Mundial 2026.

Sudamérica busca volver a dominar el fútbol mundial.
Sudamérica busca volver a dominar el fútbol mundial. | IA
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Las selecciones sudamericanas iniciaron su participación en la Copa del Mundo 2026 con grandes expectativas y el respaldo de una tradición histórica que les ha permitido conquistar 10 de las 22 ediciones disputadas. Sin embargo, el nuevo formato de 48 equipos y una ronda eliminatoria adicional elevan la dificultad para alcanzar el título. Según un estudio realizado por ApuestasOnline, la inteligencia artificial coloca nuevamente a Sudamérica entre las principales candidatas al trofeo.

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¿Hasta dónde llegarán las selecciones sudamericanas en la Copa del Mundo 2026, según la IA?

Para elaborar las proyecciones, se utilizaron 21 sistemas de inteligencia artificial y se ejecutaron 210 simulaciones independientes. Los resultados ubican a Argentina como la principal favorita al título, con 50 simulaciones que la señalan como campeona. Además, aparece como ganadora de su grupo en el 100% de los escenarios analizados.

Brasil ocupa el tercer lugar entre los candidatos al campeonato, con 41 simulaciones favorables. La selección brasileña también figura como líder de su grupo en todos los escenarios estudiados, consolidándose como una de las principales amenazas para el resto de aspirantes.

Francia se posiciona entre ambos equipos con 45 simulaciones que la proyectan como campeona. No obstante, el estudio destaca que Argentina y Brasil concentran el 44% de todas las predicciones de título, reflejando el peso de Sudamérica en la competición.

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Colombia y Uruguay aparecen como la sorpresa

Colombia se presenta como una de las selecciones con mayor potencial para romper los pronósticos. Aunque solo tres simulaciones la ubican como campeona, 32 la proyectan alcanzando las semifinales, igualando así su mejor actuación histórica en un Mundial.

Uruguay también mantiene opciones interesantes. La IA le otorga 11 simulaciones ganadoras y 32 apariciones en semifinales. Sin embargo, el estudio advierte que un eventual cruce con selecciones como España o Argentina podría dificultar su camino hacia instancias decisivas.

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Mundial 2026

Cuadro de predicciones de selecciones sudamericanas para ganar el Mundial 2026. Fuente: ApuestasOnline.

Ecuador y Paraguay enfrentan un panorama más complicado

Las proyecciones son menos optimistas para Ecuador y Paraguay. Ninguna simulación contempla a Paraguay como campeón y la mayoría prevé su eliminación en la fase de grupos. Ecuador, por su parte, apenas registra una simulación como subcampeón y aparece con frecuencia avanzando como uno de los mejores terceros de la fase inicial.

El informe concluye que Argentina es la máxima favorita para convertirse en la primera selección desde Brasil entre 1958 y 1962 en conquistar dos Mundiales consecutivos. Brasil aparece como el principal perseguidor, mientras que Francia, España y algunas selecciones africanas intentarán impedir que el trofeo vuelva a quedarse en Sudamérica.

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