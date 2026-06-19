¿Qué partidos se juegan hoy en el Mundial 2026? Revisa los horarios y canales de TV

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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY viernes 19 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con los duelos de las selecciones que clasificaron a la competición más importante de fútbol. Podrás ver las transmisiones por las señales de canales como América TV, DirecTV o desde servicios de streaming (DGO, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Continúa la segunda fecha en el certamen mundialista. Estados Unidos y Australia se encargarán de abrir la jornada futbolera este martes en el estadio Lumen Field. Brasil irá por el triunfo cuando se enfrente ante su similar de Haití en uno de los duelos más llamativos. Escocia vs Marruecos y Turquía vs Paraguay son los duelos que completarán la jornada de este viernes en el torneo más importante a nivel de selecciones.

Partidos del Mundial 2026 HOY