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Portugal vs RD Congo EN VIVO con Cristiano Ronaldo: a qué hora y dónde ver el partido del Mundial 2026

Sigue el partido de Cristiano Ronaldo por la fecha 1 del grupo K del Mundial 2026 EN VIVO. Revisa el pronóstico para el Portugal vs RD Congo EN DIRECTO.

Portugal busca ganar el por primera vez en su historia un Mundial. Foto: Twitter/@BennyLanreh
Portugal busca ganar el por primera vez en su historia un Mundial. Foto: Twitter/@BennyLanreh
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¿A qué hora juega Portugal vs RD Congo EN VIVO? | El partido de Cristiano Ronaldo tendrá lugar en el Estadio NRG de Houston, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana), por la primera fecha del Mundial 2026. La transmisión del duelo estará a cargo de la señal de DSports; asimismo, puedes seguir el minuto a minuto con todos los goles a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

El debut de CR7 en la Copa del Mundo FIFA genera mucho interés entre los seguidores del fútbol. Esta será su última oportunidad para conquistar el trofeo. Su primer rival en el grupo K será un modesto conjunto africano, que disputa por primera vez en su historia la competición.

PUEDES VER: Kylian Mbappé superó a Messi y Pelé en el Mundial 2026: ¿cuántos goles le faltan para ser el máximo anotador de los Mundiales?

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¿A qué hora juegan Portugal vs RD Congo HOY?

El partido entre la selección de Portugal y el modesto equipo africano está programado para jugarse a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana).

  • México: 11.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 12.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 1.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 1.00 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 2.00 p. m.
  • España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Portugal vs RD Congo EN VIVO GRATIS?

El canal de TV para ver el Portugal vs RD Congo será DSports (cable), que se encarga de transmitir todos los partidos de la Copa del Mundo FIFA para Sudamérica.

¿Cómo ver Portugal vs RD Congo ONLINE por internet?

La transmisión del Portugal vs RD Congo online estará a cargo de las plataformas de DGO y Disney+. En caso de que no puedas acceder a estos medios, podrás seguir el minuto a minuto en la cobertura de La República Deportes.

Alineaciones Portugal vs RD Congo

El combinado luso cuenta con varios jugadores que militan en las mejores ligas del mundo (Vitinha, João Neves, João Cancelo y Cristiano Ronaldo).

  • Portugal: Diogo Costa, Nuno Mendes, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, João Cancelo; João Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo.
  • Congo: Lionel Mpasi; Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka; Yoane Wissa, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, Ngalayel Mukau, Théo Bongonda; Cedric Bakambu.

PUEDES VER: ¿Quién es Vozinha, el arquero de 40 años de Cabo Verde que detuvo a la España de Lamine Yamal en el Mundial 2026?

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Portugal vs RD Congo: pronóstico

Así están las cuotas de las casas de apuestas para el Portugal vs RD Congo. Los dirigidos por Roberto Martínez parten como favoritos.

  • Betsson: gana Portugal (1,50), empate (4,25), gana RD Congo (7,30)
  • Betano: gana Portugal (1,52), empate (4,45), gana RD Congo (7,00)
  • Bet365: gana Portugal (1,48), empate (4,33), gana RD Congo (7,00)
  • 1XBet: gana Portugal (1,51), empate (4,46), gana RD Congo (7,28)
  • Caliente: gana Portugal (1,50), empate (4,40), gana RD Congo (6,80)
  • Doradobet: gana Portugal (1,48), empate (4,40), gana RD Congo (6,70).

Portugal vs RD Congo: historial y últimos partidos

El cotejo de HOY, miércoles 17 de junio, marcará el primer enfrentamiento oficial entre Portugal y Congo.

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