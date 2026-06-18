Programación Copa Caliente de la Liga 2026: partidos, resultados, horarios y dónde ver la segunda fecha
Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal van por su primera victoria en el torneo. Revisa todo para seguir los partidos de la fecha 2 en la Copa Caliente de la Liga 2026.
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El fútbol no se detiene en territorio peruano. En medio del desarrollo del Mundial 2026, se disputan los encuentros de la Copa Caliente de la Liga 2026, torneo donde participan clubes de la Primera y Segunda División del fútbol peruano.
Equipos tradicionales como Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal disputarán sus respectivos partidos este fin de semana. Revisa la programación completa de la segunda jornada en este inédito campeonato.
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Copa Caliente de la Liga 2026: partidos de la fecha 2
Viernes 19 de junio
- ADT vs Alianza Huánuco | Hora: 1.00 p. m.
- Alianza Atlético vs César Vallejo | 3.30 p. m.
Sábado 20 de junio
- Cantolao vs San Martín | Hora: 11.00 a. m.
- FC Cajamarca vs Llacuabamba | Hora: 1.15 p. m.
- Unión Comercio vs Comerciantes FC | Hora: 3.00 p. m.
- Juan Pablo II vs ADA Jaen | Hora: 3.30 p. m.
- Carlos Mannucci vs Alianza Lima | Hora: 8.00 p. m.
Domingo 21 de junio
- Moquegua vs Tacna Heroica | Hora: 11.00 a. m.
- Minas vs Sport Huancayo | Hora: 1.15 p. m.
- Santos vs Ayacucho | Hora: 3.00 p. m.
- Estudiantil CNI vs Sporting Cristal | Hora: 3.30 p. m.
- Cienciano vs Deportivo Garcilaso | Hora: 6.00 p. m.
Lunes 22 de junio
- Binacional vs Cusco | Hora: 1.00 p. m.
- Atlético Grau vs Pirata FC | Hora: 3.15 p. m.
¿Dónde ver los partidos de la Copa Caliente de la Liga?
Los partidos de la Copa de la Liga 2026 se podrán ver a través del canal de YouTube de Bicolor+. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto en la cobertura online gratis de La República Deportes.
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Grupos de la Copa Caliente de la Liga 2026
La primera edición de la Copa de la Liga cuenta con la participación de cuarenta equipos.
- Grupo A: Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos Mannucci
- Grupo B: Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA
- Grupo C: UTC, FC Cajamarca y Deportivo Llacuabamba
- Grupo D: Universitario, Atlético Grau y Pirata FC
- Grupo E: Sport Huancayo, ADT, Alianza UDH y Unión Minas
- Grupo F: Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Binacional
- Grupo G: Los Chankas, Santos FC y Ayacucho FC
- Grupo H: Melgar, Moquegua FC y Bentín Tacna Heroica
- Grupo I: Sport Boys, Cantolao y Universidad San Martín
- Grupo J: Sporting Cristal, Unión Comercio, Comerciantes FC y Estudiantil CNI