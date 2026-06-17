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La selección de Irán protagonizó uno de los mejores partidos del Mundial 2026 en el empate 2-2 frente a Nueva Zelanda en la ciudad de Los Ángeles. Al finalizar el partido, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, acudió a los vestuarios para transmitir un mensaje de tranquilidad y unión; sin embargo, se llevó un baño de realidad cuando el entrenador persa le recriminó por el trato discriminatorio que están recibiendo.

“Les agradezco su presencia en esta competición. Sé cómo se sienten ahora, pero son más grandes que todos estos problemas y están enviando un mensaje muy poderoso al mundo. Esta noche lograron unir a todos los presentes en el estadio para apoyar a la selección iraní y demostrar solidaridad. Les agradezco por ello”, mencionó en su discurso el presidente de la FIFA.

DT de Irán confrontó a Gianni Infantino en el Mundial 2026

Luego de escuchar al directivo, Amir Ghalenoei agradeció las palabras, pero no dudó en reclamarle por las injustas condiciones que recaen sobre su equipo en el Mundial 2026. Debido al conflicto bélico con Estados Unidos, Irán tuvo que trasladar su campamento a México y solo puede ingresar a territorio norteamericano por unas horas; además, varios integrantes del plantel fueron excluidos del certamen debido a que se les negaron las visas.

“Gracias señor presidente por su recibimiento, sé que no es fácil tenernos aquí. Pero déjeme hablarle desde el punto de vista humano y técnico. Somos la nación más oprimida del Mundial por las condiciones que han creado para nosotros, que son una clara injusticia para este equipo”, denunció el DT.

“Necesitábamos dos semanas de adaptación porque la diferencia horaria con nuestro país es de 10 horas y media. No quieren que vengamos dos días antes. Después del partido necesitamos recuperación, pero no podemos porque tenemos que subir ya al avión de vuelta. Y lo mismo para el próximo partido”, agregó sobre las dificultades en la planificación.

El estratega del conjunto persa terminó su discurso pidiéndole al presidente de la FIFA que adopte medidas con miras a los próximos partidos que jugarán en Estados Unidos.

“Espero que la FIFA actué con un poco más de fuerza para que el equipo no sea faltado al respeto porque hemos aprendido de ti que el fútbol es un espacio de humanidad pero el anfitrión nos ha quitado un poco de esa humanidad y alegría”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Irán en el Mundial 2026?

Irán se enfrentará a Bélgica este domingo 21 de junio por la segunda fecha del grupo G del Mundial 2026. El partido se jugará en el SoFi Stadium de Los Ángeles a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana).