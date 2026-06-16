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Deportes

Partidos de HOY en el Mundial 2026: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO y EN DIRECTO

Conoce EN VIVO la programación de HOY en el Mundial 2026, horarios y canales de TV para ver todos los partidos de la fase de grupos.

Francia, Argentina, Noruega y Austria juegan hoy en el Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
Francia, Argentina, Noruega y Austria juegan hoy en el Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY martes 15 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de las selecciones que lograron clasificar al torneo más importante de fútbol. Podrás ver las transmisiones por las señales de canales como América TV, DirecTV o desde servicios de streaming (DGO, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Se cierra la primera fecha en el certamen mundialista. Francia y Senegal se encargarán de abrir la jornada futbolera este martes en el Meadowlands Stadium. Argentina hará su debut al enfrentarse a su similar de Argelia en uno de los duelos más llamativos. Irak vs Noruega y Austria vs Jordania son los duelos que completarán la jornada de este martes en el torneo más importante a nivel de selecciones.

PUEDES VER: Kylian Mbappé y su curiosa mención sobre Perú durante el Mundial 2026: "De las veces que me sentí más visitante en mi vida"

lr.pe

Partidos del Mundial 2026 HOY

  • Francia vs Senegal
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: América TVGO / Disney Plus Premium / DSports / Paramount+
  • Estadio: Meadowlands Stadium (New Jersey, Estados Unidos)
  • Irak vs Noruega
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DSports / Paramount+
  • Estadio: Gillette Stadium (Massachusetts, Estados Unidos)
  • Argentina vs Argelia
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: América TV / Disney Plus Premium / DSports / Paramount+
  • Estadio: Arrowhead Stadium (Misuri, Estados Unidos)
  • Austria vs Jordania
  • Hora: 11.00 p. m.
  • Canal: DSports / Paramount+
  • Estadio: Levi’s Stadium (California, Estados Unidos)
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