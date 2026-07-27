Programación de la Liga 1 2026: fecha y hora de los partidos por la fecha 3 del Torneo Clausura

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Inicia una nueva jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El arranque de la fecha 3 se realizará en Andahuaylas con el encuentro entre Los Chankas y Comerciantes Unidos. Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán en condición de local, mientras que Universitario será visitante este fin de semana.

El elenco blanquiazul recibirá a Alianza Atlético en Matute con el objetivo de alcanzar el primer lugar del Clausura. De igual forma, Sporting Cristal enfrentará a Juan Pablo II en el estadio Alberto Gallardo en busca de un triunfo, luego de caer en su último partido en Arequipa. Por otro lado, Universitario cerrará la jornada cuando viaje a Cusco para enfrentar a Cienciano en el partido más atractivo de la fecha.

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 3 del Torneo Clausura

Viernes 31 de julio

Los Chankas vs Comerciantes Unidos

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Municipal Los Chankas

Sábado 1 de agosto

FC Cajamarca vs Sport Huancayo

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Atlético Grau vs Sport Boys

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: La Matanza

Cusco vs UTC

Hora: 6.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Alianza Lima vs Alianza Atlético

Hora: 8.30 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Domingo 2 de agosto

Sporting Cristal vs Juan Pablo II

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: Alberto Gallardo

ADT vs Deportivo Garcilaso

Hora: 1.15 p. m.

Estadio: Unión Tarma

Moquegua vs Melgar

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: 25 de Noviembre

Cienciano vs Universitario

Hora: 6.30 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Programación de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1

¿Dónde ver el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

Todos los encuentros de la Liga 1 2026 se transmiten a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes en el campeonato.