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Programación de la Liga 1 2026: fecha y hora de los partidos por la fecha 3 del Torneo Clausura

Se juega una nueva jornada en el Torneo Clausura 2026. Alianza Lima y Sporting Cristal serán locales, mientras que Universitario deberá viajar a la altura de Cusco.

Melgar, Universitario y Alianza Lima marchan invictos en el Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR
Melgar, Universitario y Alianza Lima marchan invictos en el Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR
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Inicia una nueva jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El arranque de la fecha 3 se realizará en Andahuaylas con el encuentro entre Los Chankas y Comerciantes Unidos. Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán en condición de local, mientras que Universitario será visitante este fin de semana.

El elenco blanquiazul recibirá a Alianza Atlético en Matute con el objetivo de alcanzar el primer lugar del Clausura. De igual forma, Sporting Cristal enfrentará a Juan Pablo II en el estadio Alberto Gallardo en busca de un triunfo, luego de caer en su último partido en Arequipa. Por otro lado, Universitario cerrará la jornada cuando viaje a Cusco para enfrentar a Cienciano en el partido más atractivo de la fecha.

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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 3 del Torneo Clausura

Viernes 31 de julio

  • Los Chankas vs Comerciantes Unidos
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Municipal Los Chankas

Sábado 1 de agosto

  • FC Cajamarca vs Sport Huancayo
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: Héroes de San Ramón
  • Atlético Grau vs Sport Boys
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: La Matanza
  • Cusco vs UTC
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
  • Alianza Lima vs Alianza Atlético
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Estadio: Alejandro Villanueva

Domingo 2 de agosto

  • Sporting Cristal vs Juan Pablo II
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Estadio: Alberto Gallardo
  • ADT vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Estadio: Unión Tarma
  • Moquegua vs Melgar
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: 25 de Noviembre
  • Cienciano vs Universitario
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Programación de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1

Programación de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1

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¿Dónde ver el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

Todos los encuentros de la Liga 1 2026 se transmiten a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes en el campeonato.

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