Neymar rompe su silencio tras ser acusado de insultar a compañeros en el vestuario del Santos: "No voy a aceptar esas mentiras"

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Neymar volvió a quedar envuelto en una polémica luego de que medios brasileños aseguraran que protagonizó un fuerte altercado con dos juveniles del Santos. Este hecho habría ocurrido durante el entretiempo del empate 2-2 ante Chapecoense por el Brasileirao 2026. Según información publicada por Globo Esporte, el delantero brasileño habría insultado al mediocampista Gabriel Bontempo y cuestionó la capacidad del defensor João Ananias.

Según los reportes, la discusión generó un ambiente de tensión en el vestuario e incomodó al plantel. Incluso, se señala que este incidente pudo influir en el rendimiento del equipo durante el segundo tiempo, cuando Santos dejó escapar la victoria y Ananias marcó un autogol.

Neymar rompe su silencio tras ser acusado de insultar a compañeros en el vestuario del Santos

Ante la repercusión de las versiones, el astro brasileño publicó un video en sus redes sociales para desmentir los rumores. "Hola chicos, buen domingo a todos. No es el domingo que queríamos, pero hay que levantar la cabeza y seguir trabajando. Estoy viendo que están saliendo algunas cosas sobre que yo regañé a los jóvenes dentro del vestuario. Totalmente mentira. Quienes pasaron eso, por favor, no hagan eso. No voy a aceptar esas mentiras", manifestó Neymar.

El atacante reconoció que sí hubo una conversación fuerte durante el descanso, pero aseguró que fue una charla colectiva y habitual dentro del equipo. "No mientan, pueden preguntar a quien quieran que esté dentro del vestuario. Es una reprimenda para el equipo. Hablé yo, habló Lucas, Arão, Gabriel Barbosa, Brazão, Todos. Y hubo reprimendas, obviamente, porque somos competidores, queremos ganar y queremos vencer. Pero no hubo ninguna reprimenda para los jóvenes", afirmó.

¿Cuándo es el próximo partido de Santos?

Santos afrontará su próximo duelo ante la Universidad Central de Venezuela por la Copa Sudamericana 2026. Este cotejo forma parte de los playoffs y se jugará el miércoles 28 de julio a las 7.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Vila Belmiro.