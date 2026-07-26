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Neymar rompe su silencio tras ser acusado de insultar a compañeros en el vestuario del Santos: "No voy a aceptar esas mentiras"

El astro brasileño, Neymar, negó haber insultado a dos jóvenes del Santos y aseguró que solo hubo una charla grupal tras el empate ante Chapecoense por el Brasileirao 2026.

El astro brasileño fue acusado de insultar a dos juveniles del Santos. Foto: Brasileirao
El astro brasileño fue acusado de insultar a dos juveniles del Santos. Foto: Brasileirao
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Neymar volvió a quedar envuelto en una polémica luego de que medios brasileños aseguraran que protagonizó un fuerte altercado con dos juveniles del Santos. Este hecho habría ocurrido durante el entretiempo del empate 2-2 ante Chapecoense por el Brasileirao 2026. Según información publicada por Globo Esporte, el delantero brasileño habría insultado al mediocampista Gabriel Bontempo y cuestionó la capacidad del defensor João Ananias.

Según los reportes, la discusión generó un ambiente de tensión en el vestuario e incomodó al plantel. Incluso, se señala que este incidente pudo influir en el rendimiento del equipo durante el segundo tiempo, cuando Santos dejó escapar la victoria y Ananias marcó un autogol.

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Neymar rompe su silencio tras ser acusado de insultar a compañeros en el vestuario del Santos

Ante la repercusión de las versiones, el astro brasileño publicó un video en sus redes sociales para desmentir los rumores. "Hola chicos, buen domingo a todos. No es el domingo que queríamos, pero hay que levantar la cabeza y seguir trabajando. Estoy viendo que están saliendo algunas cosas sobre que yo regañé a los jóvenes dentro del vestuario. Totalmente mentira. Quienes pasaron eso, por favor, no hagan eso. No voy a aceptar esas mentiras", manifestó Neymar.

El atacante reconoció que sí hubo una conversación fuerte durante el descanso, pero aseguró que fue una charla colectiva y habitual dentro del equipo. "No mientan, pueden preguntar a quien quieran que esté dentro del vestuario. Es una reprimenda para el equipo. Hablé yo, habló Lucas, Arão, Gabriel Barbosa, Brazão, Todos. Y hubo reprimendas, obviamente, porque somos competidores, queremos ganar y queremos vencer. Pero no hubo ninguna reprimenda para los jóvenes", afirmó.

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¿Cuándo es el próximo partido de Santos?

Santos afrontará su próximo duelo ante la Universidad Central de Venezuela por la Copa Sudamericana 2026. Este cotejo forma parte de los playoffs y se jugará el miércoles 28 de julio a las 7.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Vila Belmiro.

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