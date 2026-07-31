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Deportes

Partidos de hoy, viernes 31 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en el inicio de una nueva fecha en la Liga 1 y en las distintas ligas del mundo.

New York City, Los Chankas y The Strongest juegan hoy en sus respectivas ligas. Foto: MLS/Liga 1/Liga Boliviana/composición LR
New York City, Los Chankas y The Strongest juegan hoy en sus respectivas ligas. Foto: MLS/Liga 1/Liga Boliviana/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este viernes 31 de julio del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de TV como DSports, ESPN o en servicios de streaming como Disney Plus Premium, DGO y Paramount+, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Inicia una nueva fecha en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los Chankas abrirán la jornada enfrentando a Comerciantes Unidos en Andahuaylas. En países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay también continúan los partidos en sus respectivas ligas.

PUEDES VER: Kiara Montes se defiende tras críticas a Perú por eliminación de la Copa Sudamericana: "Somos las que decimos sí a las convocatorias"

lr.pe

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • Los Chankas vs Comerciantes Unidos
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • Alianza Huánuco vs Sport Huancayo 2
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

  • Universitario de Vinto vs Guabirá
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • The Strongest vs Aurora
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Tompayapo vs Academia del Bosque
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Liga de Chile HOY

  • U. de Concepción vs Audax
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports Premium

Partidos de la Liga de Colombia HOY

  • Fortaleza vs Pereira
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: Win Sports+

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

  • Libertad vs Orense
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Zapping

Partidos de la MLS de Estados Unidos HOY

  • New York City vs Toronto FC
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: Apple TV

Partidos de la Liga de Uruguay HOY

  • Montevideo City vs Wanderes
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: VTV Plus
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