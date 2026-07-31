Partidos de hoy, viernes 31 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este viernes 31 de julio del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de TV como DSports, ESPN o en servicios de streaming como Disney Plus Premium, DGO y Paramount+, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Inicia una nueva fecha en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los Chankas abrirán la jornada enfrentando a Comerciantes Unidos en Andahuaylas. En países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay también continúan los partidos en sus respectivas ligas.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

Los Chankas vs Comerciantes Unidos

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

Alianza Huánuco vs Sport Huancayo 2

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

Universitario de Vinto vs Guabirá

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

The Strongest vs Aurora

Hora: 4.30 p. m.

Canal: Tigo Sports

Tompayapo vs Academia del Bosque

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos de la Liga de Chile HOY

U. de Concepción vs Audax

Hora: 7.00 p. m.

Canal: TNT Sports Premium

Partidos de la Liga de Colombia HOY

Fortaleza vs Pereira

Hora: 8.00 p. m.

Canal: Win Sports+

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

Libertad vs Orense

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Zapping

Partidos de la MLS de Estados Unidos HOY

New York City vs Toronto FC

Hora: 6.30 p. m.

Canal: Apple TV

Partidos de la Liga de Uruguay HOY