Partidos de hoy, viernes 31 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en el inicio de una nueva fecha en la Liga 1 y en las distintas ligas del mundo.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este viernes 31 de julio del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de TV como DSports, ESPN o en servicios de streaming como Disney Plus Premium, DGO y Paramount+, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Inicia una nueva fecha en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los Chankas abrirán la jornada enfrentando a Comerciantes Unidos en Andahuaylas. En países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay también continúan los partidos en sus respectivas ligas.
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Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- Los Chankas vs Comerciantes Unidos
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- Alianza Huánuco vs Sport Huancayo 2
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de la Liga de Bolivia HOY
- Universitario de Vinto vs Guabirá
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- The Strongest vs Aurora
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Tompayapo vs Academia del Bosque
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Liga de Chile HOY
- U. de Concepción vs Audax
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: TNT Sports Premium
Partidos de la Liga de Colombia HOY
- Fortaleza vs Pereira
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: Win Sports+
Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY
- Libertad vs Orense
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Zapping
Partidos de la MLS de Estados Unidos HOY
- New York City vs Toronto FC
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: Apple TV
Partidos de la Liga de Uruguay HOY
- Montevideo City vs Wanderes
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: VTV Plus