Kylian Mbappé superó a Messi y Pelé en el Mundial 2026: ¿cuántos goles le faltan para ser el máximo anotador de los Mundiales?
Luego de estrenarse con un doblete ante Senegal por el Mundial 2026, el delantero de la selección francesa quedó muy cerca de romper el histórico registro.
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Kylian Mbappé quiere inmortalizar su nombre en el Mundial 2026. La estrella del Real Madrid no solo buscará volver a ganar el título con la selección de Francia, sino que también anhela convertirse en el máximo goleador en la historia del certamen. Su reciente doblete ante Senegal en el inicio del grupo I lo acerca a su objetivo.
Con 27 años, el delantero acumula 14 anotaciones, superando a Pelé y Messi, y se encuentra próximo a romper el récord que ostenta el alemán Miroslav Klose.
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¿Cuántos goles le faltan a Kylian Mbappé para ser el máximo goleador de los mundiales?
Kylian Mbappé marcó todos sus tantos en solo tres ediciones de la Copa del Mundo FIFA. Solo debe anotar 3 goles más en el Mundial 2026 para estampar su nombre en la historia del deporte.
- Miroslav Klose (Alemania): 16 goles
- Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles
- Gerd Müller (Alemania): 14 goles
- Kylian Mbappé (Francia): 14 goles
- Just Fontaine (Francia): 13 goles
- Lionel Messi (Argentina): 13 goles
- Pelé (Brasil): 12 goles
Mbappé le resta importancia al récord de goles en el Mundial
En un primer momento, Kylian Mbappé señaló que, si le dan a elegir, prefiere ganar el Mundial 2026 sin anotar. “Firmaría ganar el Mundial sin anotar ni un gol. Sería el primero en celebrarlo”, manifestó en diálogo con M6.
Al ser consultado sobre la posibilidad de superar a Klose como máximo goleador de los mundiales, el popular ‘Kyky’ se mostró contento por estar en la nómina con otras leyendas.
“Está bien estar en la lista de máximos goleadores, pero no sé si está tan bien porque muchos de ellos son muy mayores en comparación conmigo. Por supuesto que quiero seguir escribiendo la historia”, agregó.
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¿Cuándo es el próximo partido de Kylian Mbappé en el Mundial 2026?
El segundo partido de Kylian Mbappé en el Mundial 2026 será en el Francia vs. Irak. Ambas selecciones se enfrentarán este lunes 22 de junio, a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana).