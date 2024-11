La selección peruana de vóley apuesta constantemente por nuevos talentos que puedan representar al país en el futuro. Esta no es una tarea sencilla debido a la falta de jugadores que marcan la diferencia. Recientemente, Ana Marcela Manrique, una voleibolista de 12 años y 1,78 m de estatura, llamó la atención de los medios por su gran nivel de juego. Aunque la altura es importante en este deporte, no es el único factor clave para destacar. La joven promesa cuenta con un excelente armado y tiene un gran potencial para formar parte de la selección mayor. Su entrenadora, Elena Keldibekova, de la cantera del Club Atlético Atenea de la Liga Nacional Superior de Vóley (LNSV), forma parte del grupo de quienes confían en su talento.

¿Cuál es la historia de esta pequeña de 12 años?

El nombre de la habilidosa niña es Ana Marcela Manrique. Su país de nacimiento es México, pero tiene raíces peruanas por parte de sus padres. A pesar de contar con la opción de representar a la 'Tri', su lugar de origen, desea con todas sus fuerzas jugar para la 'bicolor'. Aún es muy pronto para tomar alguna decisión, pero sin duda, en unos años, la promesa actual se convertirá en una realidad. Sin trabajo constante no es posible conseguir buenos resultados, por lo que la DT, conocida como la 'Patadita', será la encargada de su formación.

Para aquellos que ya olvidaron a Elena Keldibekova, entrenadora de Ana, se podría decir, en resumen, que es la persona que salvó a la selección peruana de vóley al reaccionar rápidamente para evitar que el balón tocara el suelo con una patada. Desde entonces, se ganó su característico apodo.

“En mi categoría normalmente juego como punta, pero en la sub 15 me dedico a armar. Me gusta mucho hacerlo, sobre todo ahora que tengo como entrenadora a Elena, la intento aprovechar lo máximo posible, porque ha sido muy buena jugadora. Yo intento obtener todas sus características y todo lo mejor que pueda de ella”, expresó la joven promesa durante una entrevista para ‘La Cátedra Deportes’.

Elena Keldibekova, es recordada por salvar a la selección peruana de vóley tras su rápida reacción para recuperar el balón con una patada. Foto: Google.

¿En qué posición juega Ana Manrique?

Su increíble talento ya empezaba a notarse desde temprana edad. Según comentó Marcela Manrique, solía jugar con voleibolistas mayores cuando era pequeña, lo que la habría ayudado a ganar una buena proyección en su puesto. Además, de su considerable altura, ella tiene una gran capacidad para desempeñarse como levantadora.

Cada vez está más cerca de convertirse en una promesa a nivel nacional. Sin embargo, su éxito dependerá de la disciplina y constancia que mantenga para seguir en el camino al triunfo de la mano de Keldibekova, quien se esfuerza en enseñarle lo mejor posible.

“Siempre intento dar lo mejor de mí. Cada vez que Elena me corrige algo, intento aplicarlo. Hay veces que me frustro porque no me sale, pero siempre intento corregir con los consejos que ella me da. El tenerla de entrenadora en la sub 15 es un gran prestigio, por que ha sido muy buena armadora y que me enseñe es muy bonito para mí”, manifestó.

Ana Marcela Manrique es una voleibolista de 12 años con un 1.78 m de estatura. Foto: Facebook.

¿Cuál es su promesa con el Perú?

La pequeña Ana Marcela Manrique no dudó por un segundo cuando le preguntaron por el equipo que le gustaría representar cuando sea mayor. Ella siente que le debe algo al Perú y, por ello, decidió ofrecer su talento para el vóley como muestra de agradecimiento.

“Mi familia es del Perú, pero mis raíces son de México y mantengo la cultura de allá. Me considero peruana, porque vivo acá y mi vida en el vóley inició en este país. Agradezco mucho el haber venido, porque si no, no estaría jugando vóley. En México hacía natación competitivamente”, expresó.