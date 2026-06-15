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Deportes

¿Qué partidos del Mundial 2026 se transmitirán por América TV? Horarios para ver los encuentros en señal abierta en Perú

Los hinchas peruanos cuentan los días para ver a Messi, Cristiano, Neymar y Mbappé. Revisa los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 que transmitirá América TV por señal abierta.

América TV es el canal que transmite el Mundial 2026 para Perú. Foto: composición LR
América TV es el canal que transmite el Mundial 2026 para Perú. Foto: composición LR
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Resumen
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La fiebre del Mundial 2026 llega a las pantallas peruanas. A pesar de que la selección no logró obtener ninguno de los 48 cupos, hay muchos aficionados que no quieren perderse los partidos ni dejar de ver a jugadores de la talla de Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé.

En medio de este escenario, América TV confirmó que transmitirá 25 cotejos de la fase de grupos; por ello, utilizará el canal 4 de señal abierta y su app América tvGO.

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Partidos del Mundial por América TV

En total, América TV transmitirá 40 partidos del Mundial 2026 (25 de la fase de grupos y 15 de la ronda final).

Fecha 1

Fecha 2

  • Suiza vs Bosnia y Herzegovina (18 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
  • México vs Corea del Sur (18 de junio - 8.00 p. m.) - Exclusivo por América tvGO
  • Turquía vs Paraguay (19 de junio - 10.00 p. m.) - Exclusivo por América tvGO
  • Países Bajos vs Suecia (20 de junio - 12.00 p. m.) - Exclusivo por América tvGO
  • Alemania vs Costa de Marfil (20 de junio - 3.00 p. m.) - Señal abierta por TV
  • España vs Arabia Saudita (21 de junio - 11.00 a. m.) - Señal abierta por TV
  • Uruguay vs Cabo Verde (21 de junio - 5.00 p. m.) - Señal abierta por TV
  • Noruega vs Senegal (22 de junio - 7.00 p. m.) - Exclusivo por América tvGO
  • Inglaterra vs Ghana (23 de junio - 5.00 p. m.) - Exclusivo por América tvGO
  • Colombia vs RD Congo (23 de junio - 9.00 p. m.) - Señal abierta por TV

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Fecha 3

  • Escocia vs Brasil (24 de junio - 5.00 p. m.) - Señal abierta por TV
  • Ecuador vs Alemania (25 de junio - 3.00 p. m.) - Señal abierta por TV
  • Noruega vs Francia (26 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
  • Uruguay vs España (26 de junio - 7.00 p. m.) - Señal abierta por TV
  • Colombia vs Portugal (27 de junio - 6.30 p. m.) - Señal abierta por TV
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