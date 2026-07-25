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Sporting Cristal - Bragantino: día, hora y canal del partido de vuelta por los Playoffs de Copa Sudamericana 2026

El amargo empate de los rimenses en Lima dejó la serie abierta. Revisa todo sobre la revancha entre Sporting Cristal y Bragantino por el pase a octavos de final.

Sporting Cristal y Bragantino empataron 0-0 en el partido de ida. Foto: Copa Sudamericana
Sporting Cristal y Bragantino empataron 0-0 en el partido de ida. Foto: Copa Sudamericana
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Sporting Cristal visita Brasil con la consigna de obtener la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana. Luego del amargo empate sin goles, los dirigidos por Roberto Mosquera tendrán la dura tarea de imponerse frente a Bragantino para avanzar en el certamen internacional.

El equipo de Hernán Barcos y compañía necesita una victoria para sacar adelante la serie. El vencedor de esta llave se medirá en la siguiente ronda con Atlético Minero, actual subcampeón del torneo.

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¿Cuándo juega Sporting Cristal - Bragantino?

El encuentro de Sporting Cristal versus Bragantino, por la vuelta de los Playoffs de la Copa Sudamericana, se disputará el miércoles 29 de julio en el Estadio Nabi Abi Chedid, ubicado en la ciudad de Bragança Paulista.

¿A qué hora se juega Sporting Cristal - Bragantino por Copa Sudamericana?

En Perú, el partido entre los rimenses y el elenco brasileño comenzará a las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro país, revisa la siguiente lista de horarios.

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (jueves 30)

¿Dónde ver Sporting Cristal - Bragantino?

Este partido será transmitido por ESPN en Sudamérica; asimismo, podrá verse vía streaming en la plataforma Disney Plus. Por otra parte, La República te ofrece una cobertura completa con la previa, el minuto a minuto y todos los goles del compromiso.

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Sporting Cristal - Bragantino: últimos partidos

El único antecedente entre Cristal y Bragantino en competiciones internacionales fue el empate registrado en Lima hace algunos días.

  • Sporting Cristal 0-0 Bragantino | 22.07.2026 | Copa Sudamericana 2026.
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