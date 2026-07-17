Argentina y España se enfrentarán por primera vez en una final del Mundial. Foto: composición LR/AFP/Twitter

Argentina y España se enfrentarán por primera vez en una final del Mundial. Foto: composición LR/AFP/Twitter

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Todo va quedando listo para la gran final del Mundial 2026. A pocos días del inédito partido, la FIFA confirmó al árbitro encargado de impartir justicia en el Argentina vs España. La organización decidió optar por Slavko Vincic, quien ya dirigió a los equipos de Lamine Yamal y Lionel Messi.

La elección generó una reacción en la prensa española. El medio Mundo Deportivo señaló que esta decisión no fue del agrado de Gianni Infantino, presidente de la entidad.

Prensa española sobre elección del árbitro para la final del Mundial

“El esloveno Slavko Vincic es el árbitro elegido por la FIFA, por Pierluigi Collina, para la final del domingo. Hay un dato muy llamativo: Vincic y Aleksander Čeferin —presidente de la UEFA— son eslovenos. Ya os digo que a Infantino no le ha hecho ninguna gracia que el director del arbitraje de FIFA designe a un esloveno para la gran final”, sostuvo el periodista Ramón Fuentes.

De acuerdo con el comunicador, el malestar tendría como origen la mala relación que mantienen Gianni Infantino y la máxima autoridad de la UEFA.

“Como hemos contado en varios videos, no es buena la relación entre el máximo responsable del fútbol mundial, Gianni Infantino, y el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin”, concluyó.

¿Quién es el árbitro de la final del Mundial 2026?

Slavko Vincic es uno de los árbitros más experimentados de la UEFA. El colegiado cuenta con 16 años dirigiendo a nivel internacional y en su trayectoria destaca su labor en la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

En la presente edición del Mundial 2026, el esloveno participó en 6 partidos. Entre estos resaltan el Brasil vs Marruecos y el triunfo de México ante Ecuador en dieciseisavos de final.

Árbirto de la final del Mundial 2026. Foto: FIFA

¿Cómo le fue a Slavko Vincic dirigiendo a España y Argentina?

España no perdió ningún partido bajo la dirección de Slavko Vincic (dos empates y dos victorias). Por otra parte, el único antecedente con la selección argentina se registró en la recordada derrota 2-1 ante Arabia Saudita en el inicio del Mundial Qatar 2022.