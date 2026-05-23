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Los Chankas arribaron a la capital para afrontar una final HOY ante Alianza Lima en la penúltima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Los aficionados andahuaylinos tenían ilusión de apoyar a sus jugadores en Matute; sin embargo, se vieron sorprendidos ante la postura del elenco victoriano, que decidió jugar solo con hinchada local.

En medio de este panorama, Zoe Ganoza, director deportivo de los 'Guerreros', lamentó que un partido tan importante no cuente con las barras de ambos equipos.

Dirigente de Los Chankas advierte a Alianza Lima

“No nos dieron acceso a la hinchada visitante, no pusieron a la venta para nuestra hinchada, pero bueno, cuando ellos vayan a Andahuaylas pasará lo mismo”, manifestó para Jax Latin Media.

Por otra parte, el dirigente indicó que la presión recae sobre Alianza Lima. El equipo dirigido por Pablo Guede se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Apertura y necesita un triunfo para consagrarse.

“Ellos desde ya están jugando su partido, saben que es una final. Nosotros llegamos humildemente, tranquilos, sencillos y sin presión a nada. Ellos son los que tienen presión”, agregó.

Jugadores de Los Chankas envían mensaje a sus hinchas

Durante el banderazo realizado en el hotel de concentración, los futbolistas de Los Chankas dedicaron unas palabras a sus seguidores.

“Digamos que han dado campeones a Alianza Lima. Incluso han intentado callarnos no dándonos entradas a nosotros. Quiero que sepan que ese va a ser un motivo muy importante para que nosotros dejemos la vida dentro del campo”, sostuvo el portero Hairo Camacho.

“Sabemos que no van a poder ir al estadio pero sabemos que nos van a acompañar en el camino, que van a estar acompañándonos y eso es muy importante. Nos pasan muchas cosas mañana y siéntanse orgullosos de esta camiseta, no vean lo malo sino lo bueno que estamos haciendo. Que un equipo de provincia esté peleando el Apertura es importante”, agregó Oshiro Takeuchi.