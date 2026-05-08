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El tricampeonato de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley trajo consigo una serie de noticias que sorprendieron a sus hinchas. Luego de confirmarse la partida de jugadoras como Maeva Orlé y el entrenador Facundo Morando, se pudo conocer que la capitana Esmeralda Sánchez ya definió cuándo será el fin de su etapa en el club.

En una reciente entrevista con el pódcast 'Córner Blanquiazul', la experimentada líbero remarcó que la próxima temporada será la última que dispute con la camiseta victoriana.

Esmeralda Sánchez confirmó fecha de su salida de Alianza Lima

En un primer momento, Esmeralda Sánchez aseguró que tiene ofertas del extranjero; sin embargo, decidió retrasar su partida al conocer que Facundo Morando y Maeva Orlé no iban a continuar en Alianza Lima.

“(Tuve) propuestas para ir a jugar afuera, pero la decisión por la que me quedé, obviamente, es por el cariño que le tengo a la institución. Si yo me iba, también se iba Maëva, que es una jugadora supertop, y mi decisión más fue por eso: quedarme para no dejar a la deriva al equipo y todo lo demás… Porque ya se iba ‘Facu’ (Morando). Entonces, era como desarmar un poco el equipo”, manifestó.

En ese sentido, la voleibolista de 27 años mencionó que buscará cumplir el sueño de jugar en el extranjero. “Sí tuve propuestas, obviamente me gustaría... Obviamente, uno de mis sueños es ir a jugar al extranjero y cumplirlo. Pero nada, estoy segura de que la próxima temporada la voy a disfrutar al máximo porque sé que va a ser mi última temporada”, reveló.

“Mi objetivo es salir a jugar afuera para experimentar. Y ya igual Cenaida me ha dicho que si en algún momento quiero volver, las puertas de Alianza van a estar abiertas y completamente volvería al equipo”, concluyó.

Facundo Morando llena de elogios a Esmeralda Sánchez

Facundo Morando se pronunció sobre el rendimiento de sus dirigidas durante la temporada. En ese sentido, el estratega argentino no dudó en elogiar a la capitana de Alianza Lima.

“Tuvo una temporada excelente. Para mí es la mejor líbero de Perú. No tengo ninguna duda y no tengo miedo de decirlo porque los números la avalan. El nivel que mostró en el mundial y en el Sudamericano la ubica en otro lugar”, señaló en diálogo con el programa 'Saque&Punto'.