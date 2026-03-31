Clasificados al Mundial 2026: así quedaron los grupos tras jugarse las finales del repechaje
HOY, martes 31 de marzo, se definen a los últimos clasificados de la inédita edición de la Copa del Mundo. Revisa los grupos y cómo se jugará el Mundial 2026.
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Se definen los últimos boletos. Los partidos del repechaje nos regalaron grandes emociones y escenas sorpresivas. A falta de disputarse el Bolivia vs. Irak, ya se conocen todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026.
Uno de los grandes ausentes en esta inédita edición de la Copa del Mundo será Italia. El gigante europeo cayó en penales ante Bosnia y, por tercera ocasión consecutiva, se perderá el certamen.
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Clasificados al Mundial 2026
Ya se conocen a 47 equipos que dirán presentes en el Mundial de las tres naciones (Estados Unidos, México y Canadá).
- Oceanía: Nueva Zelanda
- Asia: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita
- Concacaf: Panamá, Curazao, Haití, Estados Unidos, Canadá, México
- Conmebol: Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay.
- África: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal y Congo.
- Europa: Alemania, Suiza, Escocia, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Austria, Noruega, Bélgica, Inglaterra, Croacia, República Checa, Bosnia y Herzegovina, Turquía y Suecia.
Grupos del Mundial 2026
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa.
- Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar, Suiza
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
- Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
- Grupo I: Francia, Senegal, ganador repechaje 2 (Bolivia vs Irak), Noruega
- Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
- Grupo K: Portugal, Congo, Uzbekistán, Colombia
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá.
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¿Cuándo empieza el Mundial 2026?
El inicio del Mundial 2026 se encuentra pactado para el domingo 11 de junio. El partido inaugural será entre Canadá y Bosnia Herzegovina.
¿Cómo se jugará el Mundial 2026?
De acuerdo a lo estipulado por la FIFA, los países clasificados se dividirán en doce grupos de 4 cada uno. Para su instancia final, avanzarán los 2 primeros de cada zona y los 8 mejores terceros; así se podrá conformar las llaves de los dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales y la gran final.