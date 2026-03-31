Clasificados al Mundial 2026: así quedaron los grupos tras jugarse las finales del repechaje

Por primera vez en la historia la Copa del Mundo se jugará con 48 selecciones. Foto: FIFA

Por primera vez en la historia la Copa del Mundo se jugará con 48 selecciones. Foto: FIFA

Se definen los últimos boletos. Los partidos del repechaje nos regalaron grandes emociones y escenas sorpresivas. A falta de disputarse el Bolivia vs. Irak, ya se conocen todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026.

Uno de los grandes ausentes en esta inédita edición de la Copa del Mundo será Italia. El gigante europeo cayó en penales ante Bosnia y, por tercera ocasión consecutiva, se perderá el certamen.

Clasificados al Mundial 2026

Ya se conocen a 47 equipos que dirán presentes en el Mundial de las tres naciones (Estados Unidos, México y Canadá).

Oceanía: Nueva Zelanda

Nueva Zelanda Asia : Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita

: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita Concacaf : Panamá, Curazao, Haití, Estados Unidos, Canadá, México

: Panamá, Curazao, Haití, Estados Unidos, Canadá, México Conmebol : Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay.

: Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay. África: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal y Congo.

Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal y Congo. Europa: Alemania, Suiza, Escocia, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Austria, Noruega, Bélgica, Inglaterra, Croacia, República Checa, Bosnia y Herzegovina, Turquía y Suecia.

Grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa.

México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa. Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar, Suiza

Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar, Suiza Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Brasil, Marruecos, Haití, Escocia Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía

Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez

Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay Grupo I: Francia, Senegal, ganador repechaje 2 (Bolivia vs Irak), Noruega

Francia, Senegal, (Bolivia vs Irak), Noruega Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Argentina, Argelia, Austria, Jordania Grupo K: Portugal, Congo, Uzbekistán, Colombia

Portugal, Congo, Uzbekistán, Colombia Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El inicio del Mundial 2026 se encuentra pactado para el domingo 11 de junio. El partido inaugural será entre Canadá y Bosnia Herzegovina.

¿Cómo se jugará el Mundial 2026?

De acuerdo a lo estipulado por la FIFA, los países clasificados se dividirán en doce grupos de 4 cada uno. Para su instancia final, avanzarán los 2 primeros de cada zona y los 8 mejores terceros; así se podrá conformar las llaves de los dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales y la gran final.