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La pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni refleja la crisis que afronta el Real Madrid. A pocos días de jugar el clásico ante Barcelona, se registró un enfrentamiento entre ambos futbolistas, que terminó con la hospitalización del volante uruguayo.

De acuerdo con el último comunicado del conjunto merengue, ‘Fede’ presenta un traumatismo craneoencefálico y quedó descartado para el clásico español. En medio de este panorama, el charrúa rompió su silencio con un extenso mensaje.

Federico Valverde se pronuncia tras pelea con Tchouaméni

Valverde reconoció que el conflicto con su compañero empezó durante la sesión de entrenamiento del miércoles 6 de mayo.

“En un vestuario normal estás cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente, acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnífica”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Hoy (jueves) volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpee accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital. En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió”, agregó.

El popular ‘Pajarito’ se disculpó por lo ocurrido con el futbolista francés. Además, confirmó que no estará presente en el Barcelona vs. Real Madrid, partido que puede definir al campeón de LaLiga.

“Lo siento. Lo siento de corazón porque me duele la situación, me duele el momento que estamos pasando. El Madrid es una de las cosas mas importantes de mi vida y no puedo ser ajeno (…). No iba a pronunciarme hasta final de temporada, quedamos eliminados de Champions y me guarde la bronca y el rencor. Hemos desperdiciado otro año y no estaba para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que tenía que dar era en el campo y siento que así lo hice, por eso soy al que más le apena y le entristece pasar por esta situación que me impide jugar el próximo partido por decisiones médicas”, concluyó.

¿Cuándo juegan Barcelona vs. Real Madrid?

El clásico Barcelona vs. Real Madrid se jugará el domingo 10 de mayo, a partir de las 2.00 p. m., en el Camp Nou. Los blaugranas pueden consagrarse campeones si empatan o ganan.