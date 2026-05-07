Crisis en Real Madrid previo al clásico: segunda pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni termina con el uruguayo en el hospital

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Real Madrid vive un presente muy complicado. El conjunto blanco quedó eliminado en la Champions League y en LaLiga tiene pocas probabilidades de ganar el título. Ahora, un nuevo problema se sumó al equipo dirigido por Álvaro Arbeloa. Los futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron una gresca en las últimas horas, la cual dejó al uruguayo como el más afectado, por lo que fue trasladado al hospital.

Según informan medios españoles, la directiva merengue actuará de manera inmediata para encargarse de este problema de vestuario. "Esto ha obligado a una reunión de urgencia (en la directiva) y que el club medite tomar cartas en el asunto. La pelea ha sido subida de tono y varios integrantes del equipo. El enfrentamiento confirma el deterioro de la convivencia interna", indicaron.

Segunda pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni termina con el uruguayo en el hospital

Esta no fue la primera pelea entre ambos futbolistas. El miércoles 6 de junio tuvieron una discusión, pero no llegaron a las agresiones físicas. Justamente, todo habría comenzado porque el uruguayo acusó al francés de haber filtrado a la prensa la gresca que tuvieron. Las incriminaciones se dieron antes y durante el entrenamiento, pero todo empeoró al ir a los vestuarios.

Tchouaméni le pidió a Valverde dejar atrás las diferencias. Sin embargo, el charrúa se negó y, posteriormente, intercambiaron golpes. Uno de los puñetes hizo que el sudamericano cayera al suelo y se golpeara la cabeza. Este impacto le ocasionó una herida y tuvo que ser llevado al tópico de la ciudad deportiva del Real Madrid. Luego de ello, fue trasladado al hospital Blua Sanitas Valdebebas, donde se le aplicó una sutura en la zona afectada.

La situación en el Real Madrid inquieta a todos sus hinchas, sobre todo porque se asoma el clásico ante Barcelona. Por lo pronto, desde España indican que Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni no serán tomados en cuenta para este decisivo duelo.

¿Cuándo se juega el clásico Real Madrid vs Barcelona?

El clásico español por la fecha 35 de LaLiga está pactado para el domingo 10 de mayo a las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Spotify Camp Nou. Tengamos en cuenta que, de ganar Barcelona este partido, será campeón junto a su hinchada ante Real Madrid.