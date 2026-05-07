UTC fue uno de los animadores del campeonato en el inicio del Torneo Apertura. Foto: composición LR/UTC

UTC fue uno de los animadores del campeonato en el inicio del Torneo Apertura. Foto: composición LR/UTC

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A poco de empezar la fecha 14 del Torneo Apertura, muchos hinchas se vieron sorprendidos con la sanción que recibió UTC de Cajamarca. La Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF resolvió restarle puntos al equipo comandado por Carlos Bustos; de esta manera, la tabla de posiciones sufrirá cambios.

Con este fallo, el 'Gavilán del Norte' quedó muy cerca de caer a la zona de descenso. Su próximo partido frente a FC Cajamarca será clave.

FPF sanciona a UTC y le quita puntos

“Ordenar la deducción de dos puntos en el campeonato de la Liga 1 2026 para el club Universidad Técnica de Cajamarca”, se precisa en la resolución. Además, se prohíbe al club la “inscripción de futbolistas extranjeros en el siguiente periodo libre de pases”.

El motivo de la sanción corresponde a la deuda que mantiene UTC de Cajamarca con Gaspar Gentile, quien actualmente milita en Alianza Lima.

Tabla de posiciones de la Liga 1 tras sanción a UTC

Con la resta de puntos, los cajamarquinos quedan con 14 puntos en la tabla de posiciones de la Liga 1.