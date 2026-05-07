Se mueve la tabla de posiciones de la Liga 1: FPF sanciona a UTC y le resta puntos en el Torneo Apertura 2026
La reciente sanción tomó por sorpresa al equipo comandado por Carlos Bustos. Así quedó la tabla de posiciones previo al inicio de la fecha 14 del Torneo Apertura.
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A poco de empezar la fecha 14 del Torneo Apertura, muchos hinchas se vieron sorprendidos con la sanción que recibió UTC de Cajamarca. La Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF resolvió restarle puntos al equipo comandado por Carlos Bustos; de esta manera, la tabla de posiciones sufrirá cambios.
Con este fallo, el 'Gavilán del Norte' quedó muy cerca de caer a la zona de descenso. Su próximo partido frente a FC Cajamarca será clave.
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FPF sanciona a UTC y le quita puntos
“Ordenar la deducción de dos puntos en el campeonato de la Liga 1 2026 para el club Universidad Técnica de Cajamarca”, se precisa en la resolución. Además, se prohíbe al club la “inscripción de futbolistas extranjeros en el siguiente periodo libre de pases”.
El motivo de la sanción corresponde a la deuda que mantiene UTC de Cajamarca con Gaspar Gentile, quien actualmente milita en Alianza Lima.
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Tabla de posiciones de la Liga 1 tras sanción a UTC
Con la resta de puntos, los cajamarquinos quedan con 14 puntos en la tabla de posiciones de la Liga 1.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Alianza Lima
|13
|10
|+18
|32
|2.
|Los Chankas
|13
|9
|+6
|29
|3.
|Cienciano
|13
|8
|+11
|26
|4.
|Universitario
|13
|6
|+9
|24
|5.
|Melgar
|13
|6
|+4
|20
|6.
|Cusco FC
|13
|6
|-4
|20
|7.
|Comerciantes Unidos
|13
|5
|+1
|19
|8.
|Alianza Atlético
|13
|4
|+3
|17
|9.
|ADT
|13
|4
|+1
|16
|10.
|Deportivo Garcilaso
|13
|4
|-3
|16
|11.
|CD Moquegua
|13
|5
|-5
|16
|12.
|Sporting Cristal
|13
|4
|0
|15
|13.
|Juan Pablo II
|13
|4
|-12
|15
|14.
|UTC
|13
|4
|-2
|14
|15.
|Sport Boys
|13
|2
|-6
|12
|16.
|Sport Huancayo
|13
|2
|-7
|12
|17.
|Atlético Grau
|13
|2
|-6
|10
|18.
|FC Cajamarca
|13
|2
|-8
|9