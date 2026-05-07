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Se mueve la tabla de posiciones de la Liga 1: FPF sanciona a UTC y le resta puntos en el Torneo Apertura 2026

La reciente sanción tomó por sorpresa al equipo comandado por Carlos Bustos. Así quedó la tabla de posiciones previo al inicio de la fecha 14 del Torneo Apertura.

UTC fue uno de los animadores del campeonato en el inicio del Torneo Apertura. Foto: composición LR/UTC
UTC fue uno de los animadores del campeonato en el inicio del Torneo Apertura. Foto: composición LR/UTC
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A poco de empezar la fecha 14 del Torneo Apertura, muchos hinchas se vieron sorprendidos con la sanción que recibió UTC de Cajamarca. La Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF resolvió restarle puntos al equipo comandado por Carlos Bustos; de esta manera, la tabla de posiciones sufrirá cambios.

Con este fallo, el 'Gavilán del Norte' quedó muy cerca de caer a la zona de descenso. Su próximo partido frente a FC Cajamarca será clave.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de Cienciano en Copa Sudamericana 2026: partidos y resultados del grupo B

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FPF sanciona a UTC y le quita puntos

“Ordenar la deducción de dos puntos en el campeonato de la Liga 1 2026 para el club Universidad Técnica de Cajamarca”, se precisa en la resolución. Además, se prohíbe al club la “inscripción de futbolistas extranjeros en el siguiente periodo libre de pases”.

El motivo de la sanción corresponde a la deuda que mantiene UTC de Cajamarca con Gaspar Gentile, quien actualmente milita en Alianza Lima.

PUEDES VER: Fichajes Liga Peruana de Vóley EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en Alianza Lima, Universitario, San Martín y Regatas Lima

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Tabla de posiciones de la Liga 1 tras sanción a UTC

Con la resta de puntos, los cajamarquinos quedan con 14 puntos en la tabla de posiciones de la Liga 1.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima1310+1832
2.Los Chankas139+629
3.Cienciano138+1126
4.Universitario136+924
5.Melgar136+420
6.Cusco FC136-420
7.Comerciantes Unidos135+119
8.Alianza Atlético134+317
9.ADT134+116
10.Deportivo Garcilaso134-316
11.CD Moquegua135-516
12.Sporting Cristal134015
13.Juan Pablo II134-1215
14.UTC134-214
15.Sport Boys132-612
16.Sport Huancayo132-712
17.Atlético Grau132-610
18.FC Cajamarca132-89
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