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DT de Chankas desmintió a Benincasa y Zubczuk tras fuerte acusación: "No me tengo que esconder"

Walter Paolella se refirió acerca de lo ocurrido luego de la derrota ante Deportivo Garcilaso y negó lo dicho por los futbolistas del elenco cusqueño.

Walter Paolella negó las acusaciones de Horacio Benincasa. Foto: Los Chankas/Liga 1/composición LR
Walter Paolella negó las acusaciones de Horacio Benincasa. Foto: Los Chankas/Liga 1/composición LR
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Los Chankas perdieron su invicto jugando de local en la Liga 1 2026 tras caer 1-0 ante Deportivo Garcilaso. Al final del encuentro, se armó una trifulca que tuvo como protagonistas al técnico Walter Paolella y a los futbolistas del elenco cusqueño. Esto se habría originado por un reclamo del entrenador local hacia Patrick Zubczuk. Luego del partido, el defensor Horacio Benincasa indicó que fueron acusados por el estratega argentino de recibir dinero para ganar el encuentro en Andahuaylas. El DT argentino estuvo en el programa 'Linkeados', donde hizo su descargo y desmintió lo dicho por los jugadores del equipo rival.

Paolella negó tener algún tipo de problema con los futbolistas mencionados. Incluso, dejó en claro que no tendría problema en hablar con Horacio Benincasa, quien fue el primero en declarar sobre lo ocurrido. "Si es necesario conversar con él lo haré, no tengo ningún inconveniente porque no me tengo que esconder de nada, si necesito aclararlo con él o Zubczuk lo haré", mencionó.

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DT de Chankas negó la acusación de Horacio Benincasa y Patrick Zubczuk

El técnico argentino explicó que no compartió la manera en que Patrick Zubczuk celebró al finalizar el encuentro y que lo único que hizo fue mostrarle su incomodidad. “Le manifiesto que nosotros somos profesionales y nos debemos a eso y que esas expresiones no se deben hacer. Él me manifiesta que le habían estado diciendo algo, no sé precisamente lo que pasó y después de eso se arma el tumulto, se arriman los jugadores creyendo que yo lo estaba agrediendo y nunca lo insulté”, indicó en el programa.

Luego se refirió a lo declarado por Horacio Benincasa, quien mencionó que el entrenador acusó a los futbolistas del elenco cusqueño de recibir dinero de otro equipo para ganar el partido. “Yo no nombré a ningún club. Mi intención fue generar paz y no violencia y sucedió todo lo contrario", finalizó.

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¿Qué equipos dirigió Walter Paolella?

Durante gran parte de su carrera, el DT argentino ejerció como preparador físico de clubes. Esta es la lista de equipos que ha dirigido Walter Paolella.

  • Huracán (Argentina)
  • Lobos BUAP sub-20 (México)
  • Los Chankas (Perú)
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