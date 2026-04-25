Con el final del breve ciclo de Javier Rabanal en Universitario, muchos nombres empezaron a sonar para asumir las riendas del equipo. En este contexto, se pudo conocer que la directiva se contactó con el argentino Fabián Bustos, quien es recordado en la institución por el campeonato que logró en el 2024.

El actual técnico de Millonarios de Colombia decidió manifestarse sobre la posibilidad de regresar al fútbol peruano.

Fabián Bustos sobre posible regreso a Universitario

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, a pesar del deseo del estratega, su contrato con el gigante cafetero impide que pueda tener una segunda etapa en Universitario de Deportes. En ese sentido, el estratega le dedicó unas emotivas palabras a los hinchas cremas.

“Hoy estoy acá, tengo contrato con el club. Yo adoro el club (Universitario); es el club del cual me siento hincha, pero hoy estoy acá”, manifestó en diálogo con la prensa colombiana.

“Rumores, son situaciones que pasan. Estoy acá, estoy enfocado en lo que quiero. Hoy pertenezco a Millonarios, yo estoy muy a gusto, aunque no sé si todo el mundo pueda decir lo mismo. Los chicos me demuestran que vamos hasta el final, vamos a insistir, vamos a pelear y hay que darle la vuelta a la página del torneo porque queda una fecha”, concluyó.

Candidatos para dirigir a Universitario de Deportes

Los nombres de Juan Reynoso, Jorge Fossati, Fabián Bustos y Ricardo Gareca fueron descartados para conformar el nuevo comando técnico de Universitario, según remarcó Gustavo Peralta.

Si bien Jorge Araujo asumió de manera interina, los buenos resultados podrían ser claves para quedarse de manera permanente al mando del primer equipo. Por otra parte, algunas carpetas de entrenadores llegaron al club en las últimas horas: Martín Palermo, Reinaldo Rueda, Marcelo Neveleff, Juan Pablo Vojvoda, Julio Vaccari, Juan Ramón Carrasco y Martín Palermo.